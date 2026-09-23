Xiaomi présente une serrure intelligente avec 12 méthodes de déverrouillage

Xiaomi a lancé sur le marché chinois son nouveau dispositif phare, la serrure intelligente Smart Lock 5 Max. Selon ixbt.com, ce système de sécurité doté de technologies modernes offre aux utilisateurs de nouvelles possibilités pour assurer la sécurité de leur domicile et attire l'attention grâce à ses fonctionnalités avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La version de base de la nouvelle serrure intelligente est fixée à 3529 yuans, et peut être achetée pour 2999,65 yuans en tenant compte de la subvention gouvernementale. De plus, la version Dual Camera, dotée de capacités étendues, est proposée au prix de 4352 yuans (3699,2 yuans avec subvention). L'appareil est équipé d'une poignée en verre, d'un panneau flottant avec éclairage LED annulaire et d'un revêtement AG moderne.

Technologies d'identification et de sécurité avancées

Le modèle Smart Lock 5 Max prend en charge un total de 12 méthodes de déverrouillage. Parmi elles, les fonctions de reconnaissance faciale 3D basée sur l'AI et la reconnaissance des veines de la paume se distinguent particulièrement. Le système reconnaît les visages des utilisateurs mesurant entre 1,2 et 2 mètres en environ une seconde, tandis que le processus de scan de la paume s'effectue à une distance de 10 à 20 centimètres.

La version supérieure de l'appareil, appelée Dual Camera, est en outre équipée de la technologie UWB. Grâce à cela, il suffit d'approcher un appareil autorisé de la serrure pour ouvrir la porte sans contact. Cette modification est équipée d'un système de caméra 2K avec un angle de vision de 192 degrés et un mode de vision nocturne dynamique.

Surveillance intelligente et haute autonomie

Un écran de 5 pouces est installé à l'intérieur de l'appareil, et l'AI est capable de détecter la présence humaine et de reconnaître les colis. Il existe également un système d'alerte en temps réel en cas de porte restée ouverte ou de tentative d'effraction, capable de fonctionner en synergie avec d'autres appareils de maison intelligente.

Le fonctionnement autonome de l'appareil est assuré par deux batteries d'une capacité totale de 8000 mAh, garantissant jusqu'à 11 mois de service continu. Lorsque la charge de la batterie tombe en dessous de 10 %, la serrure passe en mode économie d'énergie et conserve les fonctions principales de déverrouillage pendant 2,5 mois supplémentaires.