Elon Musk a annoncé la date à laquelle l'IA surpassera l'humanité

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Elon Musk a annoncé la date à laquelle l'IA surpassera l'humanité

L'entrepreneur et ingénieur Elon Musk a annoncé que les technologies d'IA surpasseront les capacités humaines dans tous les domaines au cours des prochaines années. Selon lui, ce tournant pourrait se produire d'ici fin 2027 ou au plus tard en 2028. C'est ce qu'a rapporté la publication Ixbt.com. rapporte cette information.

Cette déclaration d'Elon Musk a été faite en réponse aux prédictions avancées par le célèbre scientifique et développeur François Chollet. En republiant ses prévisions de mai 2021, Chollet a évoqué le rôle de l'IA dans la science. Selon lui, au cours des 10 à 20 prochaines années, presque chaque discipline scientifique deviendra en pratique une branche de l'informatique.

Changements à l'intersection de la science et de la technologie

Selon François Chollet, grâce à l'IA et à ses capacités, de nombreuses sciences fondamentales seront radicalement transformées. En particulier, des domaines tels que la physique, la chimie, la biologie, la médecine et même l'archéologie dépendront de la modélisation numérique et du traitement du big data.

Les experts soulignent que cette approche augmentera considérablement la vitesse des découvertes scientifiques. Les réseaux de neurones modernes et les algorithmes deviennent des outils essentiels pour découvrir des modèles invisibles à l'œil humain. Ces facteurs devraient être le principal moteur du futur saut technologique mondial.

Des plans ambitieux dans le domaine de la robotique

Parallèlement aux processus de numérisation dans les domaines scientifiques, l'intégration active de la robotique dans l'espace et la vie quotidienne est prévue. Selon les prévisions de Chollet, au cours de la prochaine décennie, au moins 1 milliard de robots humanoïdes seront produits et mis en service dans le monde.

Ces robots sont destinés à aider l'humanité dans diverses tâches difficiles et dangereuses, ainsi qu'à porter les capacités de production à un nouveau niveau. Il ne fait aucun doute que tous ces processus auront un impact sérieux sur l'économie mondiale et le marché du travail.

Intelligence ArtificielleElon MuskTechnologieRobotiqueScience
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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