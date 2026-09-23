L'édition spéciale du Honor Magic 9 Pro Max transformée en caméra professionnelle

Honor a dévoilé le déballage de son nouveau smartphone phare, l'édition spéciale du Honor Magic 9 Pro Max, révélant un ensemble d'accessoires uniques qui propulsent les capacités de photographie mobile vers de nouveaux sommets. Selon ixbt.com, la boîte imposante contient non seulement l'appareil, mais aussi deux objectifs externes, une coque de protection spéciale et des supports de montage, transformant ce smartphone en un équipement de prise de vue de niveau professionnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Dans la vidéo de présentation, Han Han, représentant de Honor Imaging Innovator, a démontré en pratique comment assembler ce système photo sur le panneau arrière du smartphone. La structure principale se compose d'un cadre avec un mécanisme de fixation spécial, d'une poignée professionnelle facilitant l'enregistrement vidéo et d'un téléconvertisseur innovant.

Les capacités des téléconvertisseurs uniques

L'élément le plus important et remarquable de cet ensemble spécial est le Honor Mega Teleconverter. Cet objectif possède une distance focale équivalente de 500 mm et, selon les représentants de l'entreprise, il s'agit de la première solution unique de ce type dans l'histoire de la téléphonie mobile.

L'ensemble comprend également le Honor Thumb Teleconverter, plus compact, conçu pour la photographie mobile quotidienne et en voyage. Cela permet aux utilisateurs de capturer des objets à différentes distances avec une haute qualité et sans difficulté.

Capacités techniques et perspectives d'avenir

Il est souligné que l'ensemble d'objectifs et d'accessoires présenté s'appuie sur le potentiel technique unique du modèle Honor Magic 9 Pro Max. Le smartphone lui-même est équipé de deux puissants capteurs de 200 MP qui, combinés à l'optique externe, offrent des résultats d'une très haute précision.

Cette solution réduit encore davantage les frontières entre les smartphones et les appareils photo professionnels, ouvrant de larges opportunités pour les créateurs de contenu et les passionnés de photographie mobile. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas communiqué de détails supplémentaires sur la date de sortie et le prix de cet ensemble.