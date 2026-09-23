En marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'une des rencontres politiques les plus intrigantes, sous les yeux du monde entier, a eu lieu. Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont assis à la table des négociations en tête-à-tête. Dès le briefing public de dix minutes organisé avant le début de la partie à huis clos, le chef de la Maison Blanche a pris l'initiative. Exprimant ses espoirs lors de cet échange, Zelensky a déclaré : « J'espère que nous pourrons mettre fin à cette guerre avant l'hiver et que Trump nous y aidera », a-t-il officiellement souligné.

Trump a affirmé qu'il croyait en la conclusion prochaine d'un grand accord entre la Russie et l'Ukraine, tout en refusant de divulguer les détails du contrat : « Je crois qu'ils parviendront à un accord. Je ne veux pas dire en quoi consiste cet accord pour le moment. Il est également dans l'intérêt de la Russie de mettre fin à la guerre. Il existe deux alternatives : l'une est très mauvaise, l'autre mène à la grandeur ». De plus, Trump a noté que les frappes ukrainiennes sur les dépôts pétroliers russes ont affecté les prix mondiaux du diesel et que cette question ferait l'objet d'une discussion séparée. Après la partie ouverte à la presse, les négociations à huis clos des dirigeants ont duré près de 40 minutes.

Alors, qu'a-t-on convenu en coulisses concernant la trêve énergétique et la sécurité ? Le plan de « paix avant l'hiver » est-il réaliste et quelles conditions l'accord secret de Trump imposera-t-il à l'Ukraine ?

« Date limite avant l'hiver, frappes sur le carburant et 40 minutes de négociation » : 5 points clés de la rencontre

Les points les plus importants du dialogue de haut niveau à New York :

L'objectif de Zelensky : Le dirigeant ukrainien a ouvertement exprimé son intention de mettre fin à tous les conflits armés avec l'aide de Trump avant le début de l'hiver ;

Signe d'un accord secret de Trump : Le président américain a évoqué la conclusion d'un accord de paix entre les parties, mais a gardé ses détails secrets ;

Discussion sur le pétrole et l'énergie : Les frappes ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes et leur impact sur le marché mondial sont devenus le sujet principal de discussion ;

Domination totale lors du briefing : Lors des déclarations publiques, Trump a contrôlé les questions des médias et le dialogue, restant au centre de l'attention ;

Format à huis clos de 40 minutes : Les chefs d'État ont examiné les questions de défense aérienne (PVO), de sécurité et de trêve énergétique lors d'une réunion secrète de 40 minutes.

Rencontre Trump-Zelensky : Analyse des déclarations et de l'ordre du jour

Comparaison des paramètres clés des négociations à l'ONU :

Indicateurs et aspects Position de Donald Trump Position de Volodymyr Zelensky Moment de la fin de la guerre Deux voies possibles : « La mauvaise voie » ou « La voie vers la grandeur » « J'espère terminer la guerre avant l'hiver » Accord et négociations « Ils feront un deal, mais je n'en dirai pas le contenu » S'appuyer sur l'aide décisive des États-Unis et de Trump personnellement Question énergétique Les frappes contre la Russie ont fait monter le prix du diesel, cela sera discuté Nécessité d'une trêve énergétique et protection des infrastructures Sécurité et armement Geler le conflit rapidement et réduire le fardeau financier Renforcement des systèmes de défense aérienne (PVO) Format de dialogue Briefing public de 10 min + Négociation à huis clos de 40 min Briefing public de 10 min + Négociation à huis clos de 40 min

Expertise en politique internationale et géopolitique : comment fonctionne le plan de Trump ?

Conclusions des initiés diplomatiques et des analystes internationaux :

Probabilité d'une « trêve énergétique » : Les frappes bilatérales pourraient être arrêtées ; un accord selon lequel l'Ukraine cesserait de frapper les raffineries de pétrole (NPZ) russes en échange de la promesse de Moscou de ne plus cibler les réseaux énergétiques ukrainiens est l'un des scénarios les plus réalistes ;

Facteur temps avant l'hiver : À l'approche de l'hiver, la stabilité du système énergétique devient une question de vie ou de mort pour Kiev ; les propos de Zelensky sur la fin de la guerre avant l'hiver sont directement liés à la situation sur le front et à la pénurie de ressources ;

La pression du « grand deal » de Trump : Conformément à ses promesses électorales, le chef de la Maison Blanche force les deux pays à faire des compromis drastiques ; le fait que Trump dise « je ne dirai pas le contenu du deal pour l'instant » indique que le plan contient des clauses sensibles sur le gel des territoires ou des garanties de sécurité ;

Diplomatie rapide de 40 minutes : L'attribution de 40 minutes en format fermé signifie que les conditions politiques et le mécanisme d'arrêt ont été discutés plus rapidement qu'un paquet d'aide militaire.

Cette rencontre à New York a confirmé que le rythme des opérations militaires en Europe de l'Est pourrait changer radicalement dans les mois à venir.

Selon vous, la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut-elle vraiment s'arrêter avant l'hiver, comme l'ont souligné Donald Trump et Volodymyr Zelensky ? Pensez-vous que les deux parties accepteront les conditions du mystérieux « deal » proposé par Trump ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse pertinente au cœur de la politique mondiale avec tous vos amis !