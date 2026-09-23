Xiaomi annonce son nouveau smartphone avec la phrase légendaire One more thing

Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à surprendre ses fans avant sa prochaine présentation. Selon ixbt.com, l'entreprise a fait une annonce spéciale en utilisant la phrase One more thing, popularisée par le légendaire Steve Jobs et devenue indissociable des présentations d'Apple. Cette initiative a intensifié l'attention du public à la veille du lancement de la série Xiaomi 18 Pro. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Les derniers teasers publiés par l'entreprise suggèrent le retour d'un appareil au design unique. En particulier, les représentants de Xiaomi ont souligné : « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était il y a six ans », indiquant qu'une surprise spéciale attend les utilisateurs. Les images publiées montrent un smartphone avec un panneau arrière transparent laissant apparaître les composants internes.

Le retour du design transparent

Selon les informations, la version avec boîtier transparent pourrait être l'une des surprises majeures de la présentation attendue aujourd'hui. La dernière fois que Xiaomi a présenté un smartphone avec un tel design remonte à août 2020, sous le nom de Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition. Auparavant, l'entreprise avait également lancé deux autres modèles à boîtier transparent : le Xiaomi 8 Explorer Edition et le Xiaomi 9 Transparent Edition.

Lors de l'événement officiel qui se tiendra aujourd'hui, le 23 septembre en Chine, les smartphones Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max devraient être présentés au grand public. Les appareils de nouvelle génération ont été conçus avec une attention particulière portée à leurs capacités techniques et à leurs performances.

Capacités techniques et nouveaux flagships

Selon ixbt.com, les deux modèles présentés fonctionneront sur la base de plateformes Snapdragon de 2 nanomètres de nouvelle génération. Il est également rapporté que les appareils seront équipés d'un système de caméra Leica avancé doté de deux capteurs de 200 MP. Cela devrait porter les capacités de photographie mobile à un niveau supérieur.

Par ailleurs, il a été précisé que le modèle standard Xiaomi 18 ne serait pas présenté lors de cet événement. Le dirigeant de l'entreprise, Lu Weibing, a confirmé que des informations détaillées sur le modèle de base seraient fournies séparément et ultérieurement. Cette approche montre que l'entreprise concentre ses efforts principaux sur les versions les plus avancées, Pro et Pro Max.