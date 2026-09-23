Xiaomi annonce son nouveau smartphone avec la phrase légendaire One more thing

·1·Technologie
Xiaomi annonce son nouveau smartphone avec la phrase légendaire One more thing

Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à surprendre ses fans avant sa prochaine présentation. Selon ixbt.com, l'entreprise a fait une annonce spéciale en utilisant la phrase One more thing, popularisée par le légendaire Steve Jobs et devenue indissociable des présentations d'Apple. Cette initiative a intensifié l'attention du public à la veille du lancement de la série Xiaomi 18 Pro. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Les derniers teasers publiés par l'entreprise suggèrent le retour d'un appareil au design unique. En particulier, les représentants de Xiaomi ont souligné : « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était il y a six ans », indiquant qu'une surprise spéciale attend les utilisateurs. Les images publiées montrent un smartphone avec un panneau arrière transparent laissant apparaître les composants internes.

Le retour du design transparent

Selon les informations, la version avec boîtier transparent pourrait être l'une des surprises majeures de la présentation attendue aujourd'hui. La dernière fois que Xiaomi a présenté un smartphone avec un tel design remonte à août 2020, sous le nom de Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition. Auparavant, l'entreprise avait également lancé deux autres modèles à boîtier transparent : le Xiaomi 8 Explorer Edition et le Xiaomi 9 Transparent Edition.

Lors de l'événement officiel qui se tiendra aujourd'hui, le 23 septembre en Chine, les smartphones Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max devraient être présentés au grand public. Les appareils de nouvelle génération ont été conçus avec une attention particulière portée à leurs capacités techniques et à leurs performances.

Capacités techniques et nouveaux flagships

Selon ixbt.com, les deux modèles présentés fonctionneront sur la base de plateformes Snapdragon de 2 nanomètres de nouvelle génération. Il est également rapporté que les appareils seront équipés d'un système de caméra Leica avancé doté de deux capteurs de 200 MP. Cela devrait porter les capacités de photographie mobile à un niveau supérieur.

Par ailleurs, il a été précisé que le modèle standard Xiaomi 18 ne serait pas présenté lors de cet événement. Le dirigeant de l'entreprise, Lu Weibing, a confirmé que des informations détaillées sur le modèle de base seraient fournies séparément et ultérieurement. Cette approche montre que l'entreprise concentre ses efforts principaux sur les versions les plus avancées, Pro et Pro Max.

XiaomiXiaomi 18 ProSteve JobsSnapdragonLeica
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les flagships Xiaomi 18 Pro et Pro Max officiellement présentésLes flagships Xiaomi 18 Pro et Pro Max officiellement présentés20 septembre 14:51Des photos en direct du smartphone Xiaomi 18 Pro ont été divulguées avant la présentation officielleDes photos en direct du smartphone Xiaomi 18 Pro ont été divulguées avant la présentation officielle20 septembre 22:27Les smartphones Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront présentés le 23 septembreLes smartphones Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront présentés le 23 septembre20 septembre 16:55Le design et les principales nouveautés du Xiaomi 18 Pro officiellement dévoilésLe design et les principales nouveautés du Xiaomi 18 Pro officiellement dévoilés15 septembre 12:54De nouveaux changements attendus dans le design du flagship Xiaomi 18 ProDe nouveaux changements attendus dans le design du flagship Xiaomi 18 Pro13 septembre 18:55Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldXiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 Fold10 septembre 09:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra