Kylian Mbappé réagit aux rumeurs de transfert concernant Michael Olise

L'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a commenté les informations faisant état d'un possible transfert de son compatriote Michael Olise au Real Madrid. Selon Sport Bild, le joueur a admis que n'importe quelle équipe au monde souhaiterait avoir l'ailier du Bayern Munich dans ses rangs, tout en qualifiant d'injuste le fait de lui donner des conseils sur son transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du mercato estival, le club madrilène a considérablement renforcé son effectif en recrutant plusieurs nouveaux joueurs. Les Madrilènes ont suivi de près Michael Olise, âgé de 24 ans, mais ont finalement préféré se concentrer sur Yan Diomandé.

La carrière de Michael Olise en Allemagne

Le footballeur français a rejoint le Bayern Munich en 2024. Actuellement, son contrat avec le club allemand court encore sur trois ans, et il a choisi de rester en Allemagne. Ayant lui-même vécu des rumeurs de transfert similaires lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a souligné qu'il comprenait parfaitement la complexité de la situation.

Lors d'un échange avec la presse pendant le rassemblement de l'équipe nationale, l'attaquant a noté, en se basant sur sa propre expérience, qu'il serait inapproprié de conseiller un autre joueur sur un transfert.

Respect et haute estime pour le Bayern

Selon Mbappé, recommander à un joueur de changer d'équipe serait un manque de respect envers le Bayern Munich. Il a souligné que le club allemand est une grande institution et que Michael Olise peut y accomplir de grandes choses.

Néanmoins, l'attaquant du Real Madrid a salué le talent de son compatriote, admettant que n'importe quel top club mondial souhaiterait compter un joueur comme Michael Olise dans ses rangs. Olise est reconnu comme l'un des attaquants les plus performants d'Europe, se distinguant par sa technique et sa créativité.