La monétisation de YouTube pourrait être lancée en Ouzbékistan

La cheffe de l'administration présidentielle de l'Ouzbékistan Saida Mirziyoyeva a rencontré le vice-président de Google, Karan Bhatia. Les parties ont en Ouzbékistan discuté de la question du lancement de la monétisation de YouTube.

Lors de la réunion, il a été noté qu'au cours des dernières années, la législation dans le domaine du traitement des données personnelles et des paiements numériques a été améliorée dans le pays. Cela élargit à son tour les possibilités d'utilisation des systèmes de paiement internationaux.

Les opportunités de coopération avec Google dans divers domaines ont également été discutées.

« Il existe de nombreuses possibilités de coopération avec l'entreprise. Nous avons devant nous des tâches importantes et ambitieuses », a déclaré Saida Mirziyoyeva.