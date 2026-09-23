Une tortue à deux têtes est née aux États-Unis

·3·Monde
Une tortue à deux têtes est née aux États-Unis

Dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, un cas extrêmement rare a été découvert : la naissance d'une tortue à deux têtes.

Pesant seulement 5,2 grammes

le bébé tortue a été trouvé dans une zone de nidification protégée à Wellfleet. Il a ensuite été transféré au Cape Cod Wildlife Center pour être sous surveillance vétérinaire.

Une tortue à deux têtes est née aux États-Unis

Les expertsindiquent que la présence de deux têtes chez la tortue est liée à une anomalie de développement rare appelée bicéphalie Les vétérinaires surveillent actuellement régulièrement sa croissance, son appétit et son comportement.

Selon le centre, les deux têtes de la tortue sont en bonne santé pour le moment. L'animal se déplace et se nourrit normalement.

Les spécialistes suivent attentivement son développement futur et étudient la manière dont les deux têtes interagissent avec un corps unique.

MassachusettsTortue à deux têtesBicéphalieCape CodÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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