Une athlète de 18 ans remporte la couronne de Miss Italia

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Une athlète de 18 ans remporte la couronne de Miss Italia

Le 21 septembre, la 80e finale du concours Miss Italia s'est tenue au château de Santa Severa, près de Rome. Parmi les 16 finalistes, Sara Maria Rizea, 18 ans, représentante de la Ligurie, a remporté le titre. Elle s'était qualifiée pour la finale sous le titre de « Miss Liguria ».

Fait intéressant, la nouvelle Miss Italia a attiré l'attention non seulement pour ce concours de beauté, mais aussi pour ses exploits sportifs. Sara Rizea est une athlète de l'équipe nationale italienne de natation artistique et membre du club Fiamme Oro.

L'un de ses résultats sportifs les plus importants est la médaille d'argent remportée aux Championnats d'Europe 2024 à Belgrade. Rizea a terminé deuxième dans l'épreuve de duo mixte technique avec Filippo Pelati. La même année, elle a également remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde juniors à Lima.

L'athlète possède également des médailles en Coupe du monde. En 2024, elle a décroché le bronze lors de la Superfinale à Budapest, et en 2025, elle a remporté une autre médaille de bronze lors de l'étape de Somabay.

Une nageuse synchronisée effectue des mouvements artistiques sur l'eau.

Sara Rizea est née en novembre 2007 à Moncalieri. Plus tard, elle a déménagé avec sa famille à Vado Ligure, dans la province de Savone. Elle a commencé la natation artistique à l'âge de huit ans et a été appelée pour la première fois dans l'équipe nationale italienne en 2021.

Même après avoir remporté la couronne de Miss Italia, Sara n'a pas l'intention d'abandonner le sport. Après le concours, elle a déclaré qu'elle rêvait de participer aux Jeux olympiques à l'avenir.

Ainsi, à 18 ans, Sara Maria Rizea est devenue l'une des rares jeunes Italiennes à concilier succès sportifs et titre de Miss Italia.

Sara Maria RizeaMiss ItaliaFiamme OroChampionnat d'EuropeNatation Artistique
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