Une femme de 75 ans en Chine dépense 450 000 dollars de ses économies de 10 ans dans un salon de beauté

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Une femme de 75 ans en Chine dépense 450 000 dollars de ses économies de 10 ans dans un salon de beauté

À Shanghai, en Chine, une femme de 75 ans a perdu les économies de toute une vie consacrées à des soins esthétiques. Elle a dépensé un total de 3 millions de yuans, soit environ 450 000 dollars, pour les services du salon.

Il s'est avéré que la femme fréquentait régulièrement une succursale de la société Yongqi Beauty and Hairdressing ainsi qu'un centre d'esthétique médicale associé depuis 2016. Elle y a reçu divers traitements tels que le raffermissement de la peau, le lifting par fils tenseurs et le maquillage permanent des sourcils et des lèvres.

Lorsque la fille de la femme a découvert que les économies de sa mère étaient presque épuisées, elle a contacté l'une des chaînes de télévision de Shanghai. Lors de l'examen des documents, il a été constaté que le prix de certains services était 10 à 20 fois supérieur aux prix du marché.

Par exemple, pour une procédure de maquillage permanent des lèvres comprenant plusieurs soins, on lui a facturé environ 39 800 yuans, soit 6 000 dollars. Les calculs ont également révélé que le même service avait été facturé plusieurs fois.

De plus, il a été révélé qu'un service de 300 000 yuans avait été proposé à la femme dans un autre centre esthétique, mais que le traitement n'avait pas été effectué et avait été remplacé par d'autres procédures cosmétiques. Les représentants du salon ont déclaré que tous les prix étaient affichés ouvertement et que les services avaient été effectués avec le consentement du client.

Finalement, le salon a conclu un accord avec la femme et a remboursé une partie des fonds prépayés non utilisés.

ShanghaiYongqi Beauty and HairdressingCosmétologieFraudeChine
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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