Une révolution financière incroyable a eu lieu dans l'histoire des échecs ouzbeks : avec une nouvelle décision historique adoptée par le chef de l'État (n° PQ–346, 21.09.2026), le montant des primes uniques accordées aux grands maîtres nationaux et aux jeunes talents pour leurs victoires dans des tournois internationaux prestigieux a été multiplié. Désormais, le système basé sur le montant de calcul de base (BHM) en monnaie nationale est remplacé par des paiements fixes en dollars américains.

Selon le document, pour les médaillés d'or aux Olympiades d'échecs et aux Paralympiadesdans la catégorie adulte, une somme de 200 000 dollars américains sera versée, soit près de trois fois plus que l'ancienne limite de 880 millions de soums (2 000 fois le BHM). Les médaillés d'argent recevront 100 000 dollarset les médaillés de bronze 50 000 dollars . De plus, les héros des Olympiades de la jeunesse seront récompensés par des primes allant de 5 000 à 20 000 dollars. Par ailleurs, les primes pour les podiums des championnats du monde et d'Asie classés par la FIDE ont été multipliées, et il a été fermement établi qu'un joueur obtenant le titre de « Grand Maître International » recevra 5 000 dollars américains en une seule fois.

Alors, quel élan psychologique cette décision, prise en ces jours où se déroule la 46e Olympiade d'échecs à Samarcande, donnera-t-elle à nos athlètes, et comment ce nouveau système de l'Ouzbékistan renforcera-t-il son leadership dans le monde des échecs et quel nouveau souffle apportera-t-il au système sportif national ?

« 200 000 dollars pour l'or, calcul en devises et bonus de grand maître » : 5 points clés de la décision

Les changements majeurs introduits par la décision présidentielle n° PQ–346 :

Somme record pour les champions olympiques : La prime pour l'or olympique chez les adultes est fixée à 200 000 dollars américains (auparavant 880 millions de soums) ;

Passage du BHM au dollar américain : Désormais, tous les prix des tournois d'échecs internationaux prestigieux sont payés en équivalent dollar américain, protégés contre l'inflation ;

Égalité pour les jeunes et les paralympiens : Les médaillés d'or aux Olympiades de la jeunesse recevront 20 000 dollars, l'argent 10 000 et le bronze 5 000 ;

Multiplication des primes pour les championnats du monde et d'Asie : Les vainqueurs des championnats du monde FIDE recevront jusqu'à 15 000 dollars, et jusqu'à 10 000 dollars pour les championnats d'Asie ;

Bonus spécial de 5 000 dollars pour les grands maîtres : Chaque joueur obtenant le titre prestigieux de « Grand Maître International » sera récompensé par l'État d'une prime unique de 5 000 dollars (au lieu des 44 millions de soums précédents).

Nouveau système de récompenses pour les joueurs d'échecs ouzbeks : Comparaison des anciens et nouveaux tarifs

Tableau des paiements fixés pour les succès sur les arènes internationales conformément à la décision :

Catégorie de compétition et de succès Ancienne prime en vigueur Nouveau montant fixé par la décision PQ–346 Olympiade/Paralympiade (Adultes) — Or 2 000 fois le BHM (~880 millions de soums) 200 000 dollars américains Olympiade/Paralympiade (Adultes) — Argent 1 000 fois le BHM (~440 millions de soums) 100 000 dollars américains Olympiade/Paralympiade (Adultes) — Bronze 500 fois le BHM (~220 millions de soums) 50 000 dollars américains Olympiade/Paralympiade (Jeunes) — Or Nouveau tarif introduit 20 000 dollars américains Olympiade/Paralympiade (Jeunes) — Argent Nouveau tarif introduit 10 000 dollars américains Olympiade/Paralympiade (Jeunes) — Bronze Nouveau tarif introduit 5 000 dollars américains Compétitions mondiales FIDE — Or 300 fois le BHM (~132 millions de soums) 15 000 dollars américains Compétitions mondiales FIDE — Argent 150 fois le BHM (~66 millions de soums) 7 500 dollars américains Compétitions mondiales FIDE — Bronze 75 fois le BHM (~33 millions de soums) 3 750 dollars américains Compétitions asiatiques FIDE — Or 70 fois le BHM (~30,8 millions de soums) 10 000 dollars américains Compétitions asiatiques FIDE — Argent 35 fois le BHM (~15,4 millions de soums) 5 000 dollars américains Compétitions asiatiques FIDE — Bronze 17,5 fois le BHM (~7,7 millions de soums) 2 500 dollars américains Titre de « Grand Maître International » 100 fois le BHM (~44 millions de soums) 5 000 dollars américains

Économie du sport et expertise stratégique : Pourquoi cette décision est-elle un tournant historique pour les échecs ouzbeks ?

Conclusions des experts sportifs internationaux et des analystes financiers :

Motivation sans précédent lors de l'Olympiade à Samarcande : La publication de ce décret alors que la 7e manche de l'Olympiade d'échecs se déroule à Samarcande et que notre équipe nationale est en tête, est devenue le plus puissant soutien psychologique et la garantie financière pour nos grands maîtres ;

Du système indexé à la garantie en devises étrangères : Auparavant, les sommes en soums liées au BHM pouvaient se déprécier avec le temps ; la fixation stricte des primes en dollars américains protège le travail des athlètes au niveau des standards mondiaux ;

Intérêt pour la jeunesse et le titre de grand maître : Obtenir le titre de Grand Maître International demande des années de travail acharné et de dépenses ; le versement d'un bonus spécial de 5 000 dollars pour ce titre et l'encouragement des compétitions de jeunes augmenteront considérablement l'enthousiasme des parents et des jeunes talents pour les échecs ;

Élévation du sport intellectuel au niveau olympique : 200 000 dollars pour une médaille d'or — cela se place aux côtés des plus hautes récompenses accordées aux champions des Jeux olympiques d'été et d'hiver ; ce qui prouve que l'État reconnaît les échecs comme une priorité stratégique nationale.

La décision présidentielle fait de l'Ouzbékistan non seulement un vainqueur des Olympiades d'échecs, mais aussi un centre mondial qui valorise ses athlètes intellectuels au plus haut niveau.

Selon vous, la prime de 200 000 dollars pour l'or olympique et le nouveau système peuvent-ils donner à nos garçons une force mentale supplémentaire pour remporter le championnat à Samarcande ? Soutenez-vous une telle attention portée aux athlètes intellectuels ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette immense nouvelle historique du sport ouzbek avec tous vos amis !