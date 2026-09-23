La puce Huawei Kirin 9050 Pro surpasse l'Apple A17 Pro

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La puce Huawei Kirin 9050 Pro surpasse l'Apple A17 Pro

Après avoir provoqué un bouleversement majeur sur le marché technologique mondial, le géant chinois Huawei a franchi une nouvelle étape inattendue. Selon ixbt.com, une analyse menée par la société de recherche Bernstein Research a révélé que le processeur Huawei Kirin 9050 Pro a surpassé la puce Apple A17 Pro lors des tests Geekbench. Ce résultat, bien que passé inaperçu par de nombreux experts, est considéré comme une avancée technologique cruciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce processeur de nouvelle génération a été présenté pour la première fois au public au début du mois de septembre de cette année, aux côtés du smartphone pliable en trois parties, le Mate XT 2. Il convient de souligner que Huawei n'a pas officiellement divulgué les détails techniques précis du processus de fabrication utilisé pour cette puce. Cependant, des chercheurs indépendants ont étudié ses capacités en profondeur et sont parvenus à des conclusions intéressantes.

Un résultat élevé malgré l'écart technologique

Selon le rapport de Bernstein Research, le Kirin 9050 Pro est principalement basé sur un processus correspondant à la technologie 7 nm. Bien qu'il repose sur une technologie plus ancienne que le processeur 3 nm A17 Pro d'Apple, il a réussi à démontrer sa haute efficacité lors des tests synthétiques.

En particulier, lors du célèbre test multi-core du benchmark Geekbench 6, cette puce fabriquée en Chine s'est montrée plus rapide que le fleuron d'Apple. Il est bien connu que les tests multi-core constituent le critère principal pour évaluer la compatibilité mutuelle et l'efficacité globale de plusieurs cœurs de calcul.

Avancées architecturales et objectifs futurs

Selon les analystes, les améliorations architecturales approfondies apportées par les ingénieurs de Huawei ont joué un rôle décisif dans l'obtention de tels résultats. En conséquence, ce processeur de classe 7 nm est capable de fournir des performances capables de rivaliser avec des puces appartenant à la classe 4 nm plus moderne.

Néanmoins, les experts internationaux restent objectifs et soulignent qu'il reste encore beaucoup à faire. En particulier, il est noté que le développement chinois accuse encore un retard d'environ 30 % par rapport aux futurs développements A20 Pro 2 nm plus avancés d'Apple.

Dans l'ensemble, les résultats de cette étude montrent que Huawei continue de créer un écosystème compétitif malgré les sanctions et les restrictions. Cette réussite témoigne d'un changement dans l'équilibre des forces sur le marché mondial des semi-conducteurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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