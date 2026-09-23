Une tradition inhabituelle en Afrique : les hommes se parent pour attirer l'attention des femmes

·9·Monde
Une tradition inhabituelle en Afrique : les hommes se parent pour attirer l'attention des femmes

La tribu Wodaabe, vivant dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, organise chaque année après la saison des pluies une cérémonie unique appelée Gerewol, où se mêlent musique, danse, peintures faciales et traditions de rencontre.

L'un des aspects les plus fascinants du Gerewol est que les hommes accordent une attention particulière à leur apparence. Ils se dessinent des motifs sur le visage et portent des vêtements et des ornements éclatants.

L'objectif est d'être aussi séduisant que possible et d'attirer l'attention des femmes.

Pendant les danses et les chants, les participants mettent en valeur leur apparence, leurs mouvements et leur endurance. Une attention particulière est également portée à faire ressortir le blanc des yeux et les dents.

Lors de la cérémonie, les hommes peuvent chanter et danser pendant des heures. Les femmes observent leurs performances, évaluant leur apparence et leur comportement.

À cet égard, le Gerewol a une signification plus profonde qu'une simple fête. C'est l'un des événements les plus importants de la vie culturelle du peuple Wodaabe, alliant célébration communautaire, art et traditions de rencontre.

L'aspect le plus remarquable est que, lors de cette cérémonie, l'apparence des hommes est jugée par les femmes.

WodaabeGerewolSahelAfriqueTraditions
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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