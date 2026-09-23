Première des Xiaomi 18 Pro et Pro Max

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Première des Xiaomi 18 Pro et Pro Max

Aujourd'hui, le 23 septembre, les prochains appareils phares de Xiaomi sont officiellement présentés. Selon le site ixbt.com, deux modèles avancés — le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max — sont dévoilés lors de la présentation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces appareils sont reconnus par le fabricant comme des photophones phares dotés de capacités puissantes. La nouvelle génération de smartphones attire l'attention non seulement par la qualité de ses photos, mais aussi par ses performances en jeu.

Efficacité record

Selon Lu Weibing, président de Xiaomi Group, les nouveaux smartphones offriront la meilleure efficacité énergétique par image dans les jeux de l'histoire de l'entreprise. Cela permet d'économiser la batterie lors de sessions de jeu prolongées.

Parallèlement, l'absence du modèle standard Xiaomi 18 lors de la présentation a suscité des interrogations parmi les utilisateurs. Un utilisateur sur les réseaux sociaux a directement interpellé le dirigeant de l'entreprise à ce sujet.

Pourquoi la version standard a-t-elle été retardée ?

Lu Weibing a expliqué que la présentation de la version standard aura lieu ultérieurement. Auparavant, l'initié bien connu Digital Chat Station avait annoncé que le Xiaomi 18 classique serait présenté en décembre.

Selon les informations de l'initié, cet appareil sera équipé du tout dernier et plus avancé processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Ultra Gen 6 gravé en 2 nm. Cela laisse présager des capacités encore plus élevées pour le futur smartphone.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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