La mise à jour Samsung SmartThings rend les réfrigérateurs inopérants

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La mise à jour Samsung SmartThings rend les réfrigérateurs inopérants

Samsung a immédiatement suspendu le déploiement de la dernière mise à jour logicielle de sa plateforme SmartThings suite à un dysfonctionnement majeur ayant affecté les utilisateurs d'appareils électroménagers intelligents. Selon ixbt.com, l'erreur a rendu des milliers de réfrigérateurs totalement inopérants, forçant l'entreprise à présenter des excuses officielles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le problème a débuté le 22 septembre de cette année en Corée du Sud, touchant principalement les modèles haut de gamme Bespoke AI 4-Door produits en 2024. Les utilisateurs, qui ont commencé à se plaindre activement sur le forum Samsung Members, ont souligné que les appareils sont tombés en panne immédiatement après la validation de la mise à jour.

Plus précisément, l'éclairage intérieur des réfrigérateurs s'est éteint et le panneau de commande tactile a cessé de répondre. Certains appareils sont restés bloqués sur l'écran d'installation du firmware et la fonction de refroidissement s'est complètement arrêtée.

Difficultés de résolution de la panne

Les propriétaires des appareils endommagés ont tenté les méthodes habituelles, mais le redémarrage électrique n'a pas résolu la situation. Selon ZDNet Korea, la cause principale est une version logicielle en mode test interne qui a été envoyée par erreur aux utilisateurs finaux.

La gravité de la situation réside dans le fait qu'il est impossible de corriger l'erreur logicielle à distance, via une mise à jour over-the-air. Par conséquent, Samsung recommande aux personnes touchées de contacter directement les centres de service et d'attendre la visite d'un technicien.

Problèmes supplémentaires avant les fêtes

Cette panne technique est survenue juste avant la célébration traditionnelle de Chuseok en Corée du Sud. Alors que la population avait déjà rempli ses réfrigérateurs de produits alimentaires pour les repas de fête, l'arrêt du système de refroidissement a fait craindre des pertes importantes.

Actuellement, en raison de la forte augmentation de la charge sur les centres de service, certains clients ont été informés que le technicien ne pourrait intervenir qu'après les jours fériés. Face à cette situation d'urgence, Samsung Electronics Service a annoncé que ses ingénieurs et opérateurs resteraient de garde.

Pour l'instant, Samsung n'a pas révélé le nombre exact d'appareils touchés et n'a pas commenté l'éventualité d'une indemnisation pour les produits avariés à cause de la mise à jour. L'entreprise a présenté ses excuses publiques pour les désagréments causés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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