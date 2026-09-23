Bruno Guimarães parle de son erreur en Coupe du Monde et de la nouvelle ère du Brésil

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Bruno Guimarães parle de son erreur en Coupe du Monde et de la nouvelle ère du Brésil

Le milieu de terrain d'Arsenal, Bruno Guimarães, a admis que son penalty manqué lors de la Coupe du Monde a laissé des traces psychologiques profondes. Lors du rassemblement en Australie, le joueur a souligné que les quintuples champions du monde entament un nouveau cycle sous la direction de Carlo Ancelotti et que le soutien des fans est crucial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Une défaite douloureuse en Coupe du Monde et ses conséquences

Selon Goal.com, la défaite 2-1 du Brésil face à la Norvège lors des phases à élimination directe du Mondial, marquée par le penalty raté de Guimarães, a causé l'élimination précoce de l'équipe. Le joueur de 28 ans, récemment transféré de Newcastle United à Arsenal, n'a pas caché avoir subi une forte pression psychologique depuis cette soirée.

Selon Guimarães, on ne peut pas se préparer à de telles situations et ce fut un coup dur pour lui. « C'est une cicatrice douloureuse qui guérira avec le temps. Le football est ainsi fait, cela fait partie du jeu », a expliqué le milieu de terrain lors d'une conférence de presse en Australie.

Leçon pour l'avenir et responsabilité de leader

Cependant, le joueur expérimenté a décidé de ne pas voir cet échec comme un obstacle permanent, mais comme un moteur de croissance. Il a fermement affirmé que si une telle situation se reproduisait, il ne fuirait jamais ses responsabilités et serait prêt à tirer un penalty, même mille fois.

Alors que l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti traverse de grands changements, Guimarães est devenu l'un des membres les plus expérimentés. Il a noté que soutenir et donner confiance aux jeunes talents comme Estevao et Gabriel Bontempo est l'une de ses missions principales.

Nouvelle génération et répartition des rôles en équipe nationale

Le joueur se souvient que lorsqu'il a été appelé pour la première fois en équipe nationale en 2020, les anciens l'avaient beaucoup aidé à se sentir à l'aise. Aujourd'hui, c'est cette même mission qui lui incombe.

« Depuis la dernière Coupe du Monde, ceux qui restent — moi, Gabriel Magalhães, Vini Jr, Raphinha, Douglas Santos et Marquinhos — jouons un rôle différent, celui de leaders. Nous avons maintenant des jeunes de 18, 19, 20 ans dans l'équipe. Je me sens comme un ancien à leurs côtés », a conclu Bruno Guimarães.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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