Huawei présente sa nouvelle série de téléviseurs Mate TV 2

Huawei a officiellement dévoilé sa nouvelle gamme de téléviseurs Mate TV 2, intégrant ses technologies les plus avancées. Selon ixbt.com, cette nouvelle série comprend les modèles Enjoy Edition, Mate TV 2 et le modèle haut de gamme Mate TV 2 Pro, avec des diagonales d'écran allant de 65 à 98 pouces, se distinguant par leurs performances élevées et leurs fonctionnalités modernes. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Capacités techniques et nouveau processeur

Le modèle d'entrée de gamme, Enjoy Edition, est équipé du processeur spécial Kirin T92, de 8 GB de RAM et de 128 GB de stockage. Le fabricant souligne que, par rapport à la génération précédente, les performances du CPU ont augmenté de 490 % en mode monocœur, de 360 % en mode multicœur, et la puce graphique de 251 %. L'appareil a une épaisseur de seulement 36,9 mm et l'écran occupe 99 % de la façade avant.

Les téléviseurs sont dotés d'une dalle Huawei Black Diamond Super MiniLED, offrant une luminosité maximale allant de 4000 nits à 5000 nits. Ils intègrent également l'AI pour améliorer le contraste et mettre à l'échelle le contenu 1080p vers la 4K. La technologie LR 0,5% réduit les reflets sur l'écran, améliorant ainsi le confort visuel.

Fonctionnalités innovantes et format 3D

Le modèle principal Mate TV 2 repose également sur la puce Kirin T92, mais il est enrichi d'une puce dédiée au traitement d'image Honghu Vivid. Cette technologie permet de séparer les plans avant et arrière en temps réel pour convertir des vidéos 2D classiques en 3D. Tous les modèles sont équipés de systèmes audio Huawei Sound, avec une puissance allant de 130 W à 240 W selon le modèle.

La version phare Mate TV 2 Pro, très demandée, est livrée avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage. Son système acoustique offre un son spatial 3.2.2 d'une puissance de 240 W. Les appareils prennent en charge les applications HarmonyOS, se contrôlent par gestes et assurent une connectivité fluide avec les autres gadgets Huawei.

Prix et disponibilité

Cette famille de téléviseurs modernes sert également de centre pour la maison intelligente, permettant le transfert d'applications et la connexion à un home cinéma. Le prix de la version Enjoy Edition varie de 7999 yuans à 13 999 yuans selon la taille. Les prix du Mate TV 2 vont de 9999 yuans à 26 999 yuans, tandis que pour le puissant Mate TV 2 Pro, les acheteurs devront débourser entre 16 999 yuans et 34 999 yuans.