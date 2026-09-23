Lors de la 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, un résultat mondial stupéfiant a été enregistré, marquant l'histoire et impressionnant les intellectuels du monde entier. L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan (Ouzbékistan-1), leader du classement, a remporté le duel central de la 7e ronde contre son principal poursuivant, la puissante équipe de Chine, sur le score de 3:1 célébrant une victoire absolue et inestimable. Le héros de ce duel fut notre leader, Nodirbek Abdusattorov, jouant au premier échiquier. Nodirbek a mis à genoux le champion du monde en titre, la superstar chinoise Ding Liren, après une bataille tactique sans merci, remportant une victoire historique 1:0.

Au troisième échiquier, notre autre grand maître talentueux, Nodirbek Yakubboyev, a consolidé l'avantage de l'Ouzbékistan en remportant une victoire éclatante contre Yu Yangyi, un joueur très expérimenté sur la scène mondiale. Au deuxième échiquier, Javohir Sindarov a obtenu un match nul solide avec les pièces noires contre le redoutable Yi Wei, tandis qu'au quatrième échiquier, Muhiddin Madaminov a parfaitement rempli sa mission face à Xu Xiangyu, ajoutant un demi-point (0,5:0,5) au score de l'équipe. Cette victoire convaincante 3:1 contre une superpuissance comme la Chine rapproche l'Ouzbékistan du titre olympique.

Alors, comment la victoire d'Abdusattorov sur Ding Liren va-t-elle secouer le classement mondial, comment l'héroïsme du deuxième Nodirbek a-t-il sauvé l'équipe et de l'Ouzbékistan qui pourra désormais arrêter sa course vers les médailles d'or ?

« La défaite du champion du monde, le coup de maître de Yakubboyev et le 3:1 » : les 5 points clés de la 7e ronde

À Samarcande, les faits les plus marquants du super-duel :

Victoire historique d'Abdusattorov : Au premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov a battu le champion du monde Ding Liren (1:0), prouvant une fois de plus la puissance des échecs ouzbeks ;

Le talent de Nodirbek Yakubboyev : Au troisième échiquier, Yakubboyev a battu de manière convaincante le représentant expérimenté de la Chine, Yu Yangyi, garantissant le succès principal de l'équipe ;

La Chine battue 3:1 : Nos joueurs n'ont perdu aucun échiquier, écrasant l'adversaire avec 2 victoires et 2 matchs nuls ;

La contribution importante de Sindarov et Madaminov : Aux deuxième et quatrième échiquiers, les duels complexes contre Yi Wei et Xu Xiangyu se sont terminés par des nuls, consolidant le score ;

Renforcement de la position de leader : La victoire directe sur le poursuivant immédiat facilite grandement le chemin de notre équipe vers le titre olympique de Samarcande.

Ouzbékistan — Chine : comparaison des échiquiers et résultats finaux de la 7e ronde

Protocole du super-match central de la 46e Olympiade à Samarcande :

Numéro d'échiquier Équipe nationale d'Ouzbékistan Score Équipe nationale de Chine Nature et conséquence du match 1er échiquier Nodirbek Abdusattorov 1 : 0 Ding Liren Le champion du monde en titre battu — la sensation du jour 2e échiquier Javohir Sindarov 0,5 : 0,5 Yi Wei Match nul solide contre l'une des stars chinoises 3e échiquier Nodirbek Yakubboyev 1 : 0 Yu Yangyi Victoire stratégique et attendue 4e échiquier Muhiddin Madaminov 0,5 : 0,5 Xu Xiangyu Demi-point crucial assurant la supériorité de l'équipe TOTAL OUZBÉKISTAN-1 3 : 1 CHINE L'Ouzbékistan consolide sa place de leader unique

Expertise et analyse : pourquoi cette victoire sur la Chine est-elle phénoménale ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et commentateurs :

« Thérapie de choc » psychologique et effet Ding Liren : La victoire froide et sans pression d'Abdusattorov contre le champion du monde Ding Liren aura un impact immense non seulement sur ce match, mais sur toute l'Olympiade ; cela propulse Abdusattorov au sommet du classement mondial et de la course au titre mondial classique ;

La combinaison parfaite des « deux Nodirbek » : Le fait qu'Abdusattorov et Yakubboyev aient gagné leurs parties en parallèle a ruiné tous les plans tactiques du staff chinois ; cela montre qu'ils sont devenus le duo le plus dangereux des compétitions par équipe ;

L'art défensif de Javohir et Muhiddin : Dans des rencontres à si haute responsabilité, faire match nul est aussi précieux qu'une victoire ; la solidité de Sindarov contre Yi Wei et de Madaminov contre Xu Xiangyu a été le socle de ce succès ;

La probabilité que la coupe olympique reste à Samarcande : La victoire directe sur le rival principal après la 7e ronde permet à l'Ouzbékistan de se détacher au classement et augmente considérablement les chances de conserver le titre remporté à Chennai 2022 sur nos terres.

Les garçons ouzbeks ont une fois de plus battu l'une des plus grandes puissances mondiales des échecs à Samarcande, prouvant au monde entier qu'ils sont de véritables maîtres de l'intelligence.

Selon vous, la victoire de Nodirbek Abdusattorov sur le champion du monde Ding Liren peut-elle être la base de sa conquête prochaine du titre mondial classique ? Croyez-vous à 100 % que nos garçons conserveront les médailles d'or olympiques à Samarcande après cette victoire historique ? Laissez vos félicitations et opinions dans les commentaires et partagez cet article dédié à cette victoire historique de notre sport national avec tous les passionnés d'échecs !