Un corgi a mangé le passeport de son propriétaire

En Russie, une jeune femme a fait face à un problème inattendu. Son chien de race corgi a déchiqueté son passeport étranger.

Le plus curieux est que cet incident s'est produit à seulement deux semaines de son voyage prévu aux Maldives.

Elle doit maintenant refaire ce document important en urgence. Sinon, elle risque de ne pas recevoir son nouveau passeport à temps et ses vacances tant attendues pourraient être annulées.

Ainsi, la simple « bêtise » du corgi a sérieusement affecté les projets de voyage de sa propriétaire, causant un souci imprévu.