Un corgi a mangé le passeport de son propriétaire

·23·Monde
Un corgi a mangé le passeport de son propriétaire

En Russie, une jeune femme a fait face à un problème inattendu. Son chien de race corgi a déchiqueté son passeport étranger.

Le plus curieux est que cet incident s'est produit à seulement deux semaines de son voyage prévu aux Maldives.

Elle doit maintenant refaire ce document important en urgence. Sinon, elle risque de ne pas recevoir son nouveau passeport à temps et ses vacances tant attendues pourraient être annulées.

Ainsi, la simple « bêtise » du corgi a sérieusement affecté les projets de voyage de sa propriétaire, causant un souci imprévu.

MaldivesCorgiPasseportVoyageRussie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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