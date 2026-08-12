Découverte sensationnelle : comment les émotions du visage humain influencent le cerveau des chiens

Les chiens, nos compagnons les plus proches et les plus fidèles, ne se contentent pas de ressentir l’humeur de leur maître : ils savent lire les émotions sur nos visages comme dans un livre. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Vienne, en Autriche, a pour la première fois démontré directement l’activité cérébrale liée à la capacité des chiens à distinguer les émotions humaines chez eux.

Imagerie neuronale : comment les chiens perçoivent-ils les visages heureux ?

Les chercheurs ont utilisé une tomographie avancée et des algorithmes d’apprentissage automatique pour étudier l’activité cérébrale de 12 chiens de race Border Collie. Au cours de l’expérience, les animaux ont observé des images de visages humains exprimant différentes émotions : joie, colère, peur et tristesse.

Les résultats de la neuro-imagerie ont été surprenants : les régions du cerveau canin responsables du traitement des fonctions cognitives supérieures et du système de récompense — le cortex temporal et le noyau caudé — ne se sont activées que lorsque les chiens regardaient des photos de personnes heureuses et souriantes . En revanche, les visages en colère ou tristes n’ont provoqué aucune réaction positive dans ces régions cérébrales.

Peur et colère : les premières preuves de la distinction entre émotions négatives

Les chercheurs ont ensuite analysé plus en profondeur les réactions de l’ensemble du cerveau des Collies et ont fait une autre découverte importante. Les chiens ne distinguent pas seulement une humeur « bonne » d’une humeur « mauvaise » : ils sont également capables de différencier les émotions négatives entre elles. Leur cerveau présente des schémas neuronaux précis permettant de distinguer l’expression de la peur chez l’être humain de celles de la colère et de la tristesse.

« Notre étude constitue la première preuve officielle que les chiens peuvent distinguer avec précision deux expressions négatives différentes du visage humain, comme la peur et la colère. Elle montre que le cerveau canin est capable de classer les expressions faciales humaines selon leur valence et de différencier spécifiquement les contrastes associés à la peur », précise l’étude scientifique.

Un tournant majeur dans la communication : « Ils ont évolué avec nous »

Selon l’autrice principale de l’étude, Laura Kuayyaning , cette capacité s’est développée chez les chiens au fil des siècles passés dans un même écosystème que les humains :

« Les chiens ont évolué à nos côtés pendant des milliers d’années afin de mieux comprendre nos expressions faciales et de coopérer efficacement avec nous. Reconnaître ce fait pourrait transformer en profondeur la communication entre les humains et les chiens, ainsi que la manière dont nous prenons soin d’eux ».

Les scientifiques prévoient désormais d’étudier comment les chiens combinent d’autres facteurs, comme le langage corporel, l’intonation de la voix et les odeurs, afin de comprendre pleinement les comportements humains qui les entourent.

Limites de l’étude : tous les chiens sont-ils pareils ?

Les scientifiques ont également reconnu ouvertement certaines limites de leur travail :

Particularités de la race : Les Border Collies utilisés dans l’étude sont réputés plus enclins que d’autres races à suivre les consignes sociales et plus intelligents sur le plan cognitif. Images statiques : L’expérience présentait des photographies plutôt que des visages vivants en mouvement. Environnement familial : Les 12 chiens participants étaient tous des animaux domestiques élevés dans des familles aimantes. Les chercheurs avertissent que les chiens ayant grandi dans la rue ou dans des conditions difficiles pourraient réagir différemment aux signaux émotionnels humains.

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