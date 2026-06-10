Des scientifiques chinois transplantent un foie et des reins de porc sur un humain

Un événement technologique mondial et sans précédent s'est produit, ouvrant un chapitre entièrement nouveau dans l'histoire de l'humanité au sein du monde de la médecine et de la science moderne. Des chercheurs chinois ont réussi à transplanter à la fois un rein de porc et son foie dans le corps d'un patient masculin déclaré en état de mort cérébrale pour la première fois dans la pratique médicale. Cette nouvelle étonnante et historique a été rapportée par South China Morning Post au grand public . Cette procédure est reconnue comme la première expérience réussie en médecine mondiale impliquant la transplantation simultanée de plusieurs organes animaux dans un corps humain.

Les scientifiques de la clinique de l'Université médicale de Guangxi, qui ont réalisé ce projet scientifique unique, ont souligné un aspect important dans leurs recherches. Jusqu'à récemment, la médecine mondiale n'avait mené que des expériences transplantant un seul organe de porc isolé dans des humains, mais la façon dont le corps humain complexe accepterait et réagirait à plusieurs greffes étrangères simultanément restait complètement inconnue et mystérieuse pour la science.

Un volontaire masculin de 53 ans diagnostiqué avec la mort cérébrale a participé à cette expérience médicale mondiale en tant que patient. Des chirurgiens expérimentés ont réussi à implanter deux reins de porc et un foie en lui. Le plus important, ces organes transplantés ont fonctionné très activement et stablement sans aucun problème dans le corps humain pendant une période d'observation et de test continue de cinq jours. Par la suite, à la demande formelle des proches du patient, ces observations scientifiques ont été achevées avec succès et arrêtées.

Selon les scientifiques chinois, cette étape réussie a pratiquement prouvé qu'il est possible de transplanter entièrement un complexe hépatique complet et les deux reins des animaux aux humains. Ces résultats uniques obtenus serviront de fondation inestimable pour sauver la vie de millions de patients souffrant de pénurie d'organes dans les cliniques mondiales dans un avenir proche.

En regardant l'histoire du développement dans ce domaine de la médecine mondiale, en mars 2024 aux États-Unis, un rein de porc génétiquement modifié a été transplanté avec succès dans un humain pour la première fois au monde. À l'époque, un patient de 62 ans souffrant du stade terminal le plus grave de la maladie rénale a vécu plusieurs mois après l'intervention et est décédé en mai de cette année-là.

De plus, en octobre de l'année dernière, le quatrième patient au monde à recevoir une greffe de rein de porc génétiquement modifié est également décédé. Cet homme a établi un nouveau record dans le monde médical, réussissant à vivre exactement 271 jours avec le rein de porc transplanté. L'organe a été transplanté avec succès en janvier 2025, mais en octobre, il a été retiré en raison d'une baisse de fonction, et le patient a été temporairement placé sous dialyse. Quoi qu'il en soit, la science continue de progresser chaque jour.

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