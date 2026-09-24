Sadio Mané investit 20 millions de dollars dans son village natal

Le footballeur sénégalais Sadio Mané réalise un projet agro-industriel d'environ 20 millions de dollars dans son village natal de Bambali. La première pierre du projet, baptisé SM10 Agro, a été posée le 19 septembre. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision nationale sénégalaise RTS.

Le projet, estimé à 11,7 milliards de francs CFA, couvrira une superficie d'environ 500 hectares. Il prévoit la création d'une plantation de près de 78 000 manguiers, d'usines de transformation de fruits, ainsi qu'un centre de formation et de recherche agricole.

Les usines devraient produire des dérivés de mangue tels que de la purée, des fruits séchés et du beurre de mangue. Le projet prévoit une capacité de transformation d'environ 8 500 tonnes de mangues par an.

Dans la phase initiale de l'initiative, plus de 1 000 emplois directs devraient être créés, et le nombre d'emplois devrait atteindre 2 500 par la suite.

À travers ce projet, Mané vise à développer l'agriculture à Bambali et dans ses environs, à transformer les fruits localement et à créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'éducation pour la population, en particulier les jeunes.