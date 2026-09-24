Sadio Mané investit 20 millions de dollars dans son village natal

·3·Monde
Sadio Mané investit 20 millions de dollars dans son village natal

Le footballeur sénégalais Sadio Mané réalise un projet agro-industriel d'environ 20 millions de dollars dans son village natal de Bambali. La première pierre du projet, baptisé SM10 Agro, a été posée le 19 septembre. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision nationale sénégalaise RTS.

Le projet, estimé à 11,7 milliards de francs CFA, couvrira une superficie d'environ 500 hectares. Il prévoit la création d'une plantation de près de 78 000 manguiers, d'usines de transformation de fruits, ainsi qu'un centre de formation et de recherche agricole.

Les usines devraient produire des dérivés de mangue tels que de la purée, des fruits séchés et du beurre de mangue. Le projet prévoit une capacité de transformation d'environ 8 500 tonnes de mangues par an.

Dans la phase initiale de l'initiative, plus de 1 000 emplois directs devraient être créés, et le nombre d'emplois devrait atteindre 2 500 par la suite.

À travers ce projet, Mané vise à développer l'agriculture à Bambali et dans ses environs, à transformer les fruits localement et à créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'éducation pour la population, en particulier les jeunes.

Sadio ManéSM10 AgroVillage de BambaliPlantation de manguesSénégal
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis approuvent un vaste paquet d'armement pour l'Ukraine : une nouvelle étape pour la défense aérienneLes États-Unis approuvent un vaste paquet d'armement pour l'Ukraine : une nouvelle étape pour la défense aérienne19 septembre 19:50Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !26 août 23:42Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire au mondeElon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire au monde4 juin 17:35Au Népal, une famille traquée par un éléphant pendant 14 ans finit par être tuéeAu Népal, une famille traquée par un éléphant pendant 14 ans finit par être tuée6 juillet 22:30« Reine des serpents » : L'histoire d'une jeune Chinoise vivant avec 60 000 serpents venimeux« Reine des serpents » : L'histoire d'une jeune Chinoise vivant avec 60 000 serpents venimeux23 mai 00:18La reine des serpents venimeux: une Chinoise élève plus de 60 000 serpentsLa reine des serpents venimeux: une Chinoise élève plus de 60 000 serpents25 avril 15:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils