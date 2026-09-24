Forte augmentation des cas d'infections respiratoires, de grippe et de COVID-19 en Russie

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Forte augmentation des cas d'infections respiratoires, de grippe et de COVID-19 en Russie

La propagation des infections respiratoires s'intensifie en Russie. Au cours de la 38e semaine de 2026, 734 000 cas d'infections respiratoires aiguës, de grippe et de COVID-19 ont été enregistrés, soit une hausse de 33,8 % par rapport à la semaine précédente.

C'est ce qu'a annoncé le Rospotrebnadzor, le service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain.

Selon les données de l'agence, l'intensité de la propagation des infections respiratoires dans le pays est en augmentation.

734 000 cas ont été enregistrés en une semaine.

D'après le Rospotrebnadzor, le pic de grippe pour la saison actuelle est attendu à l'approche des fêtes de fin d'année. La situation concernant les infections respiratoires reste sous surveillance étroite des experts.

RussieRospotrebnadzorGrippeCOVID-19Santé
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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