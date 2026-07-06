Au Népal, une famille traquée par un éléphant pendant 14 ans finit par être tuée

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Au Népal, une famille traquée par un éléphant pendant 14 ans finit par être tuée

Un événement tragique survenu au Népal a choqué le public. Il s'avère qu'un éléphant sauvage a traqué une famille pendant 14 ans, causant la mort de quatre de ses membres.

The Kathmandu Post selon la publication, la famille de Shanichara Bote, protagoniste de la tragédie, a été frappée pour la première fois en 2012. À l'époque, un éléphant sauvage surnommé Durbe, apparu près du parc national de Chitwan, a piétiné à mort ses parents, Budhiram et Jharali Bote.

Après ce terrible incident, Shanichara Bote a décidé de déménager avec sa famille dans une zone plus sûre. Ils ont tout vendu, traversé plusieurs grandes rivières et se sont installés dans le village de Jagatpur, loin du parc national. Mais cela ne les a pas protégés de la tragédie.

Des années plus tard, le soir du 4 juillet, ce même éléphant a fait irruption dans leur nouveau lieu de résidence. L'attaque a coûté la vie à sa belle-fille de 25 ans, Ashika Bote, et à son petit-fils de 4 ans, Bharat Bote.

En se remémorant l'épreuve qu'il a vécue, Shanichara Bote a déclaré qu'il avait pris toutes les mesures possibles pour échapper au danger, mais que le destin l'avait à nouveau confronté au même éléphant.

Les experts expliquent que les jeunes éléphants mâles, une fois arrivés à un certain âge, sont chassés du troupeau et commencent une vie indépendante. Cette situation peut les rendre agressifs. En conséquence, certains éléphants pénètrent dans les zones habitées à la recherche de nourriture, posant un grave danger pour les humains.

Selon les données officielles, cet éléphant surnommé Durbe attaque des humains depuis 2010. À ce jour, il aurait causé la mort d'au moins 25 personnes selon les rapports.

Cet incident souligne une fois de plus la gravité croissante des conflits entre les animaux sauvages et les humains. Les experts insistent sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité autour des parcs nationaux pour prévenir de telles tragédies.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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