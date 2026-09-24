Les flagships Samsung Galaxy S27 atteignent un nouveau palier en matière de mémoire et de vitesse

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Les flagships Samsung Galaxy S27 atteignent un nouveau palier en matière de mémoire et de vitesse

Les premières configurations de mémoire et les caractéristiques techniques de la prochaine gamme de flagships Samsung Galaxy S27 ont été divulguées sur Internet. Selon les informations partagées par un insider nommé Tarun Vats, s'appuyant sur une source connue sous le pseudonyme yeux1122, les nouveaux smartphones de la série connaîtront des changements significatifs non seulement en termes de capacité, mais aussi de vitesse de mémoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces fuites ont suscité un grand intérêt dans le monde technologique, car Samsung accorde chaque année une attention particulière à l'amélioration des performances de ses flagships. La nouvelle génération d'appareils devrait intensifier encore davantage la concurrence sur le marché mobile.

Types et capacités de mémoire par modèle

Selon les données, le modèle de base Galaxy S27 sera proposé avec 12 GB de RAM et des options de stockage de 256 ou 512 GB. De même, le Galaxy S27+ devrait être commercialisé avec les mêmes capacités : 12 GB de RAM et 256 ou 512 GB de stockage flash.

Le modèle Galaxy S27 Pro, dont l'ajout à la gamme est attendu, sera équipé de 12 GB de RAM, avec une capacité de stockage maximale pouvant atteindre 1 TB. Auparavant, un autre insider, WalleGalaxy, avait déjà diffusé des informations similaires.

Galaxy S27 Ultra : le représentant le plus avancé de la gamme

Le membre le plus puissant de la famille, le Galaxy S27 Ultra, offrira les options de mémoire les plus étendues. Ce flagship sera commercialisé avec 12 GB de RAM et 256 ou 512 GB de stockage, ainsi qu'une version haut de gamme dotée de 16 GB de RAM et 1 TB de stockage.

Les experts soulignent que le fait que seule la version Ultra soit équipée de 16 GB de RAM est une étape importante destinée aux utilisateurs les plus exigeants et aux amateurs de jeux mobiles.

Nouvelle génération de mémoires LPDDR6 et UFS 5.1

Selon Ixbt.com, au-delà de la capacité de mémoire, les modèles Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra passeront à des technologies fondamentalement nouvelles. Ces smartphones seront équipés de mémoire vive LPDDR6 et de stockage flash UFS 5.1, garantissant des performances plus rapides.

Il convient de noter que l'insider sous le pseudonyme yeux1122 est considéré comme très fiable, ayant déjà révélé avec précision des détails sur les caractéristiques de l'iPhone Air, le Samsung Galaxy Z TriFold et la capacité de RAM de la gamme iPhone 16.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTechnologieLPDDR6
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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