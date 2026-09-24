L'acteur élu "homme le plus beau du monde" alors qu'il était en prison

Acteur, mannequin et chanteur birman Paing Takhon En 2021, alors qu'il était incarcéré, il a été désigné homme le plus beau du monde par TC Candler. Il a décroché la première place du classement "100 Most Handsome Faces of 2021". L'organisation a ajouté à sa photo l'appel "Free this man" ("Libérez cet homme"). C'est ce qu'a rapporté The Day.

Paing Takhon est né le 17 septembre 1996 à Kawthaung, au Myanmar. Il est le quatrième d'une famille de six enfants. À 18 ans, il a déménagé à Yangon pour entamer une carrière de mannequin. Plus tard, il s'est également lancé dans la comédie et le chant.

En 2017, Paing Takhon s'est fait connaître en tant qu'acteur en jouant le rôle principal dans le film "Midnight Traveller". Durant ces années, sa carrière de mannequin a progressé, lui permettant de gagner en popularité en dehors du Myanmar, notamment en Thaïlande.

En 2020, il a été classé 10e dans le classement "100 Most Handsome Faces" établi par TC Candler. Début 2021, il s'est rasé la tête et a vécu pendant 10 jours comme moine dans un monastère bouddhiste. Les photos prises à cette période sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Cependant, l'année 2021 a marqué un tournant radical dans sa vie. Après le coup d'État militaire au Myanmar le 1er février, des manifestations de masse ont éclaté dans le pays. Paing Takhon s'est opposé au coup d'État, a participé aux manifestations et a exprimé son opinion sur les réseaux sociaux.

Le 8 avril 2021, il a été arrêté par l'armée au domicile de sa mère à Yangon. Par la suite, ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés.

Le 27 décembre, un tribunal a condamné Paing Takhon à trois ans de prison avec travaux forcés en vertu de l'article 505(a) du Code pénal du Myanmar. Il a été détenu à la prison d'Insein.

Peu de temps après, TC Candler a publié son classement 2021. Paing Takhon y a décroché la première place parmi plus de 130 000 candidats. Il a ainsi obtenu cette reconnaissance alors qu'il était en prison.

Paing Takhon a passé près de 11 mois en prison et a été libéré le 2 mars 2022 dans le cadre d'une grâce accordée par l'État.