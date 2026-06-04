Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire au monde

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Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire au monde

Les actions de SpaceX, détenues par Elon Musk, ont été évaluées à 1,75 billion de dollars avant leur introduction en bourse. Si les actions sont vendues à ce prix, Musk pourrait devenir le premier trillionnaire au monde. Cela a été révélé dans des documents soumis par l'entreprise à la Commission des valeurs mobilières et des changes des États-Unis (SEC).

Il est noté que le prix initial des actions SpaceX a été fixé à 135 dollars. Si elles sont vendues à ce prix, la valeur totale de l'entreprise pourrait atteindre 1,75 billion de dollars, ce qui est supérieur à l'évaluation précédente de 1,25 billion de dollars.

Selon les informations, le processus d'IPO de SpaceX devrait commencer le 12 juin à la bourse Nasdaq. L'entreprise prévoit de lever 75 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire des États-Unis.

Les experts indiquent que l'annonce préalable d'un tel prix d'action est un cas rare. Si le prix de 135 dollars ou plus est confirmé, SpaceX pourrait rejoindre les rangs des entreprises les plus valorisées au monde.

Dans ce scénario, la fortune d'Elon Musk, qui détient une grande partie des actions de l'entreprise, pourrait augmenter considérablement, faisant théoriquement de lui le premier trillionnaire au monde.

Cependant, les analystes soulignent qu'un tel résultat n'est pas garanti. Bien que SpaceX génère actuellement un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars, elle a clôturé l'année avec une perte de 4,9 milliards de dollars. Au premier trimestre 2026, la perte s'élevait à 4,3 milliards de dollars.

Actuellement, les actifs de SpaceX sont évalués à 102 milliards de dollars, tandis que sa dette s'élève à 60,5 milliards de dollars. Parallèlement, l'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle, les satellites Internet et les centres de données, en plus de ses projets spatiaux.

Elon MuskSpaceXÉtats-UnisSECNasdaq
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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