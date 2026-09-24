Starlink propose désormais le kit Mini gratuitement au Japon

·5·Technologie
Starlink propose désormais le kit Mini gratuitement au Japon

Starlink, fournisseur de services Internet par satellite, a franchi une étape importante sur le marché japonais. Selon ixbt.com, dans certaines régions du pays, le kit d'équipement Starlink Mini est désormais proposé sans frais initiaux, c'est-à-dire en location gratuite. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Cette initiative vise à réduire considérablement les coûts financiers initiaux pour ceux qui souhaitent se connecter à l'Internet par satellite à haut débit. Ces nouvelles conditions facilitent grandement le passage aux technologies modernes pour les utilisateurs.

Conditions avantageuses et installation rapide

Selon les informations diffusées par l'entreprise, le processus d'installation de l'équipement dans la majeure partie du Japon prend très peu de temps. Les utilisateurs peuvent se connecter à un réseau stable et performant en un temps record.

Starlink accorde également une attention particulière à l'amélioration de la qualité du service client. Un support complet en japonais a été mis en place, de la commande à l'installation des équipements et aux étapes ultérieures d'utilisation du service.

La nouvelle politique tarifaire devrait être particulièrement utile aux habitants des zones reculées et montagneuses, ainsi qu'aux petites entreprises. À l'ère de la mondialisation, cette technologie devient un moyen de communication essentiel dans les zones non couvertes par un Internet de qualité.

Selon les experts, la suppression des frais initiaux renforcera la position de l'entreprise sur le marché japonais des télécommunications. Dans un contexte de concurrence accrue, de telles mesures sont cruciales pour attirer l'attention des consommateurs.

Pour l'instant, cette promotion ne couvre que certaines régions du marché japonais, et aucune information officielle n'a été communiquée quant à une éventuelle extension géographique ou à son introduction dans d'autres pays.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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