Toutes les prisons du Texas seront équipées de climatisation

·2·Monde
Toutes les prisons du Texas seront équipées de climatisation

Au Texas, aux États-Unis, un juge fédéral a ordonné l'installation de la climatisation dans toutes les prisons pour les détenus vivant dans des conditions de chaleur extrême. Selon la décision, les travaux doivent être achevés d'ici le 31 décembre 2029. C'est ce qu'a rapporté The Texas Tribune.

Dans une décision de 150 pages publiée le 22 septembre, le juge de district américain Robert Pitman a noté que les conditions dans les prisons sans climatisation contreviennent au huitième amendement de la Constitution. Il a ordonné au Département de la justice pénale du Texas (TDCJ) d'élaborer immédiatement un plan pour installer la climatisation dans tous les établissements.

Au 1er septembre, un peu plus d'un tiers des 104 établissements gérés par le TDCJ étaient entièrement climatisés. Il existe 53 676 places climatisées, tandis que près de 90 000 détenus vivent dans des conditions sans climatisation.

Dans sa décision, le juge a noté qu'il existe des preuves crédibles montrant qu'au moins neuf détenus sont décédés à cause de la chaleur extrême entre 2023 et 2025. Pitman a également suggéré que ce chiffre pourrait être sous-estimé.

Le TDCJ a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision et qu'il ferait appel. Le département a indiqué qu'il utilise actuellement des salles climatisées, de l'eau, des douches froides, des ventilateurs et des serviettes rafraîchissantes. Il est également prévu de porter le nombre de places climatisées à 60 000 d'ici fin 2026 et à 90 000 d'ici 2028.

Robert PitmanTDCJThe Texas TribuneHuitième AmendementÉtats-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singeUne femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singe8 septembre 14:36Un chef religieux se fait embrasser les pieds : une vidéo choque l'IndeUn chef religieux se fait embrasser les pieds : une vidéo choque l'Inde1 septembre 07:46Bagarres entre clients pour des climatiseurs en promotion en FranceBagarres entre clients pour des climatiseurs en promotion en France3 juillet 15:41La lutte pour les climatiseurs s'intensifie en France après la canicule (vidéo)La lutte pour les climatiseurs s'intensifie en France après la canicule (vidéo)26 juin 18:26«Si vous ne votez pas, vous irez en enfer !» : Trump lance un appel fracassant à ses partisans«Si vous ne votez pas, vous irez en enfer !» : Trump lance un appel fracassant à ses partisans12 septembre 10:14La compagne de l'acteur retrouvé mort chez lui change sa dépositionLa compagne de l'acteur retrouvé mort chez lui change sa déposition10 septembre 23:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils