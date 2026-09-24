Toutes les prisons du Texas seront équipées de climatisation

Au Texas, aux États-Unis, un juge fédéral a ordonné l'installation de la climatisation dans toutes les prisons pour les détenus vivant dans des conditions de chaleur extrême. Selon la décision, les travaux doivent être achevés d'ici le 31 décembre 2029. C'est ce qu'a rapporté The Texas Tribune.

Dans une décision de 150 pages publiée le 22 septembre, le juge de district américain Robert Pitman a noté que les conditions dans les prisons sans climatisation contreviennent au huitième amendement de la Constitution. Il a ordonné au Département de la justice pénale du Texas (TDCJ) d'élaborer immédiatement un plan pour installer la climatisation dans tous les établissements.

Au 1er septembre, un peu plus d'un tiers des 104 établissements gérés par le TDCJ étaient entièrement climatisés. Il existe 53 676 places climatisées, tandis que près de 90 000 détenus vivent dans des conditions sans climatisation.

Dans sa décision, le juge a noté qu'il existe des preuves crédibles montrant qu'au moins neuf détenus sont décédés à cause de la chaleur extrême entre 2023 et 2025. Pitman a également suggéré que ce chiffre pourrait être sous-estimé.

Le TDCJ a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision et qu'il ferait appel. Le département a indiqué qu'il utilise actuellement des salles climatisées, de l'eau, des douches froides, des ventilateurs et des serviettes rafraîchissantes. Il est également prévu de porter le nombre de places climatisées à 60 000 d'ici fin 2026 et à 90 000 d'ici 2028.