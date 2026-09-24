À Singapour, les lecteurs sont rémunérés

À Singapour, un nouveau programme a été lancé pour encourager la population à lire régulièrement. L'initiative, baptisée ReadSG, a été mise en place par le Conseil national des bibliothèques de Singapour (NLB) le 6 septembre 2026. Dans le cadre de ce programme, les citoyens peuvent accumuler des pièces virtuelles en lisant au moins 15 minutes par jour, selon The Times.

Dans le cadre du défi ReadSG, les participants enregistrent leur temps de lecture sur la plateforme gouvernementale CrowdTask SG. Pour chaque tranche de 15 minutes de lecture, 20 pièces virtuelles sont attribuées. Une fois 1 000 pièces accumulées, le participant peut les échanger contre 1 dollar singapourien.

Les organisateurs soulignent que l'objectif principal de l'initiative est de détourner les gens des contenus numériques courts et rapides pour favoriser une habitude de lecture régulière et concentrée. Selon Melissa Tam, directrice du NLB, 15 minutes de lecture par jour ont été choisies comme un objectif initial simple pour ancrer cette habitude.

ReadSG est un mouvement national prévu sur cinq ans qui remplace l'ancien programme National Reading Movement. Les organisateurs visent à développer chez la population des compétences de lecture plus approfondies et régulières à une époque où les vidéos courtes et les contenus rapides sur les réseaux sociaux gagnent en popularité.

Selon une étude menée par le NLB en 2024, 28 % des adultes à Singapour lisaient des livres chaque semaine. Le programme renouvelé ReadSG vise à faire de la lecture une habitude quotidienne.