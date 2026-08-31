Un citoyen découvre un trésor en argent de 18,5 kg : un record dans l'histoire du Danemark
Photo : bbc.com
Dans la région du Jutland du Nord au Danemark, un événement sans précédent a stupéfié les passionnés d'archéologie et d'histoire. Un citoyen local, en creusant dans son jardin, a découvert le plus grand trésor en argent de l'ère viking jamais trouvé dans l'histoire du pays.
Il est noté que le poids total des objets en argent découverts est de 18,5 kilogrammeset se compose d'un total de plus de 700 pièces uniques.
D'une simple construction à une sensation historique
Un citoyen résidant dans la commune de Rebild voulait construire une nouvelle terrasse dans sa cour :
Un choc inattendu : En creusant, la pelle a heurté un objet dur. Le citoyen a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un vieux débris de clôture ou de fragments de poterie ;
Un trésor déterré à la main : En poursuivant les fouilles avec précaution, le propriétaire a trouvé un vase en terre cuite entouré de centaines de bijoux en argent, de pièces anciennes et de lingots d'argent pur.
Analyse historique : Les secrets financiers du Xe siècle
Les chercheurs du Musée historique du Jutland du Nord affirment que cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans l'étude de la civilisation viking :
Système de poids et de valeur : À l'intérieur du vase, les lingots d'argent étaient disposés selon un ordre précis basé sur leur poids, prouvant que les Vikings utilisaient la richesse avec une valeur financière définie dans le commerce ;
Pièces anglaises et arabes : Le trésor contenait des monnaies appartenant à diverses civilisations. Les pièces anglaises ont été frappées sous le règne du roi Édouard, entre 899 et 924 . Les pièces en argent arabes datent également de cette même période ;
Conclusion sur l'époque : En se basant sur ces preuves, les archéologues ont estimé que l'enfouissement de cet immense trésor remonte au début du Xe siècle .
…