Un citoyen découvre un trésor en argent de 18,5 kg : un record dans l'histoire du Danemark

Photo : bbc.com

Dans la région du Jutland du Nord au Danemark, un événement sans précédent a stupéfié les passionnés d'archéologie et d'histoire. Un citoyen local, en creusant dans son jardin, a découvert le plus grand trésor en argent de l'ère viking jamais trouvé dans l'histoire du pays.

Il est noté que le poids total des objets en argent découverts est de 18,5 kilogrammeset se compose d'un total de plus de 700 pièces uniques.

D'une simple construction à une sensation historique

Un citoyen résidant dans la commune de Rebild voulait construire une nouvelle terrasse dans sa cour :

Un choc inattendu : En creusant, la pelle a heurté un objet dur. Le citoyen a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un vieux débris de clôture ou de fragments de poterie ;

Un trésor déterré à la main : En poursuivant les fouilles avec précaution, le propriétaire a trouvé un vase en terre cuite entouré de centaines de bijoux en argent, de pièces anciennes et de lingots d'argent pur.

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Les chercheurs du Musée historique du Jutland du Nord affirment que cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans l'étude de la civilisation viking :