Un citoyen découvre un trésor en argent de 18,5 kg : un record dans l'histoire du Danemark

·2·Monde
Un citoyen découvre un trésor en argent de 18,5 kg : un record dans l'histoire du Danemark

Photo : bbc.com

Dans la région du Jutland du Nord au Danemark, un événement sans précédent a stupéfié les passionnés d'archéologie et d'histoire. Un citoyen local, en creusant dans son jardin, a découvert le plus grand trésor en argent de l'ère viking jamais trouvé dans l'histoire du pays.

Il est noté que le poids total des objets en argent découverts est de 18,5 kilogrammeset se compose d'un total de plus de 700 pièces uniques.

D'une simple construction à une sensation historique

Un citoyen résidant dans la commune de Rebild voulait construire une nouvelle terrasse dans sa cour :

  • Un choc inattendu : En creusant, la pelle a heurté un objet dur. Le citoyen a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un vieux débris de clôture ou de fragments de poterie ;

  • Un trésor déterré à la main : En poursuivant les fouilles avec précaution, le propriétaire a trouvé un vase en terre cuite entouré de centaines de bijoux en argent, de pièces anciennes et de lingots d'argent pur.

Analyse historique : Les secrets financiers du Xe siècle

Les chercheurs du Musée historique du Jutland du Nord affirment que cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans l'étude de la civilisation viking :

  • Système de poids et de valeur : À l'intérieur du vase, les lingots d'argent étaient disposés selon un ordre précis basé sur leur poids, prouvant que les Vikings utilisaient la richesse avec une valeur financière définie dans le commerce ;

  • Pièces anglaises et arabes : Le trésor contenait des monnaies appartenant à diverses civilisations. Les pièces anglaises ont été frappées sous le règne du roi Édouard, entre 899 et 924 . Les pièces en argent arabes datent également de cette même période ;

  • Conclusion sur l'époque : En se basant sur ces preuves, les archéologues ont estimé que l'enfouissement de cet immense trésor remonte au début du Xe siècle .

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un cancer inattendu diagnostiqué chez une femme de 22 ans après une oreille bouchéeUn cancer inattendu diagnostiqué chez une femme de 22 ans après une oreille bouchéeAujourd'hui, 18:22Hérédité surprenante dans une famille brésilienne : certains membres ont 24 doigtsHérédité surprenante dans une famille brésilienne : certains membres ont 24 doigtsAujourd'hui, 17:17Le golfe Persique en feu : l'armée iranienne lance une attaque de drones sur le territoire des EAULe golfe Persique en feu : l'armée iranienne lance une attaque de drones sur le territoire des EAUAujourd'hui, 16:51État d'urgence déclaré en Inde après le débordement d'un réservoirÉtat d'urgence déclaré en Inde après le débordement d'un réservoirAujourd'hui, 16:10Un collier de 673 diamants volé en plein jour à VienneUn collier de 673 diamants volé en plein jour à VienneAujourd'hui, 15:381800 personnes ont déplacé à la main une tour de château de 360 tonnes1800 personnes ont déplacé à la main une tour de château de 360 tonnesAujourd'hui, 15:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie