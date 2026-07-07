Les États-Unis lancent leur première pièce d'or non ronde (photo)

La Monnaie des États-Unis présente des pièces d'or et une médaille en argent de forme inhabituelle à l'occasion du 250e anniversaire de la fondation du pays.

La collection, qui sera lancée le 16 juillet, est conçue sous la forme de la Liberty Bell. Chaque produit sera frappé à seulement 2026 exemplaires.

La pièce a été créée sous la forme de la Liberty Bell

La collection comprend des pièces d'or d'une once et d'une demi-once (15,55 grammes), ainsi qu'une médaille en argent d'une once.

Le tirage de chaque produit est de 2026 exemplaires. Ce chiffre représente l'année du 250e anniversaire de la fondation des États-Unis.

Une pièce inhabituelle dans l'histoire des États-Unis

Selon la Monnaie, la pièce « Liberty Bell » d'une once est la première pièce d'or non ronde de l'histoire récente des États-Unis.

« La Liberty Bell a longtemps servi de symbole de liberté pour de nombreux Américains », indique le communiqué officiel.

La pièce est dédiée à la lutte révolutionnaire pour l'indépendance et la souveraineté du pays.

L'avers représente la cloche fissurée

La face avant de la pièce représente la célèbre Liberty Bell fissurée.

Elle comporte également les inscriptions suivantes :

« LIBERTY » — « Liberté » ;

Les dates « 1776 ~ 2026 » ;

« IN GOD WE TRUST » — « Nous croyons en Dieu ».

Le revers présente l'Independence Hall

Le revers de la pièce représente l'Independence Hall, le lieu historique de la Liberty Bell.

Le bâtiment est représenté sur fond de feux d'artifice, la composition symbolisant les 250 ans d'histoire de l'indépendance américaine.

En raison de leur tirage limité et de leur forme inhabituelle, ces nouvelles pièces devraient susciter un grand intérêt chez les collectionneurs.