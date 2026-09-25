La délégation ouzbèke remporte sa 27e médaille aux Jeux asiatiques

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la journée du 25 septembre a débuté par une médaille d'argent pour la délégation ouzbèke.

Dans l'épreuve de kayak à quatre sur 500 mètres féminin, le quatuor composé de Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich et Shahrizoda Mavlonova a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position.

En conséquence, le nombre de médailles de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026 a atteint 27.

Parmi elles, 6 sont en or, 13 en argent et 8 en bronze.

Le bilan des médailles de l'Ouzbékistan

Or — 6

Argent — 13

Bronze — 8

Total — 27

Ainsi, les athlètes ouzbeks ont ajouté une nouvelle récompense à leur palmarès lors de cette journée des Jeux asiatiques au Japon.