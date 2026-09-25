La délégation ouzbèke remporte sa 27e médaille aux Jeux asiatiques
Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la journée du 25 septembre a débuté par une médaille d'argent pour la délégation ouzbèke.
Dans l'épreuve de kayak à quatre sur 500 mètres féminin, le quatuor composé de Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich et Shahrizoda Mavlonova a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position.
En conséquence, le nombre de médailles de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026 a atteint 27.
Parmi elles, 6 sont en or, 13 en argent et 8 en bronze.
Le bilan des médailles de l'Ouzbékistan
Or — 6
Argent — 13
Bronze — 8
Total — 27
Ainsi, les athlètes ouzbeks ont ajouté une nouvelle récompense à leur palmarès lors de cette journée des Jeux asiatiques au Japon.
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