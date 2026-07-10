Des archéologues découvrent une pièce inattendue sous le palais d'un empereur romain

Sur le site de la célèbre Villa Adriana à Tivoli, en Italie, des archéologues ont fait une nouvelle découverte majeure. Lors des fouilles, une structure souterraine cachée a été identifiée sous le palais de l'un des empereurs légendaires de Rome. Selon les experts, cette découverte pourrait être la structure la plus ancienne connue à ce jour sur le site. L'information a été communiquée par l'Université Pablo de Olavide (UPO) de Séville, en Espagne.

Il s'avère que ce vaste palais était la résidence de l'empereur Hadrien, qui a dirigé l'Empire romain de 117 à 138 après J.-C. Hadrien est entré dans l'histoire pour le célèbre Mur d'Hadrien qu'il a fait construire dans le nord de la Grande-Bretagne, ainsi que pour ses voyages à travers l'Empire romain. Aujourd'hui, sa villa est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire chaque année des milliers de touristes et de chercheurs.

La structure souterraine découverte par les archéologues daterait de la période de la République romaine, entre 509 et 27 avant J.-C., bien avant l'époque d'Hadrien. Par conséquent, cette construction existait plusieurs siècles avant l'édification du palais impérial.

Les experts estiment que les pièces souterraines servaient autrefois d'entrepôts ou de silos à grains. Par la suite, le bâtiment a cessé d'être utilisé et a été partiellement rempli de débris de construction anciens et de céramiques.

Le directeur du projet, l'archéologue Rafael Hidalgo, a souligné que le fait que la structure ne soit pas complètement enterrée sous la terre était une surprise pour les chercheurs. Les fouilles ont révélé des découvertes encore plus intéressantes.

De nombreux fragments de céramique ont été trouvés dans les pièces souterraines, ainsi que des décorations architecturales en terre cuite qui ornaient autrefois les toits des bâtiments voisins. Certaines décorations représentent des têtes de chiens et d'autres des têtes de taureaux, conservant des informations précieuses sur l'architecture romaine antique.

Les scientifiques affirment que les matériaux trouvés sont essentiels pour déterminer l'époque de construction et la durée d'utilisation de cette villa antique. Cela permet d'enrichir les connaissances sur le complexe historique qui existait avant le palais d'Hadrien.

Un autre aspect remarquable est que le toit voûté de la structure souterraine est resté dans un état presque parfait. Les archéologues notent que dans de telles structures, le toit s'effondre généralement avec le temps. Cependant, cette fois, même les traces des moules en bois utilisés par les anciens Romains lors du coulage du béton étaient clairement visibles.

Les experts affirment que cette découverte pourrait combler des lacunes importantes dans l'histoire de Rome. En effet, Hadrien a fait démolir une grande partie des bâtiments précédents lors de la construction de son palais, et les informations à leur sujet sont donc très rares.