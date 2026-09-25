Zinedine Zidane impose une discipline stricte à l'équipe de France

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, a pris des mesures radicales pour renforcer la discipline et recentrer l'attention sur le terrain. Selon L’Équipe, le technicien légendaire a strictement interdit l'accès au centre d'entraînement de Clairefontaine aux coiffeurs et aux spécialistes des soins personnels. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ayant succédé à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane estime que l'attention excessive portée par les joueurs à leur apparence nuit aux résultats collectifs. Selon les nouvelles règles, des stars portées sur le style et la mode comme Kylian Mbappé et Michael Olise devront désormais soigner leur look avant de rejoindre le rassemblement.

Fin des défilés de mode

Les nouvelles règles de Zidane ne se limitent pas aux services de coiffure. L'entraîneur a également mis fin à la tradition médiatique entourant l'arrivée des joueurs au camp. Au fil des années, le trajet des joueurs entre leur voiture et le centre s'était transformé en un véritable défilé de mode.

Comme le rapporte AS, l'objectif est d'éliminer l'habitude des membres de l'équipe d'attirer l'attention avec des vêtements de créateurs luxueux à leur arrivée à Clairefontaine, ce qui alimente les débats sur Internet. Ce nouveau régime vise à réduire le bruit médiatique autour du style et de l'image des joueurs.

Une approche sportive

Dans le cadre de ces règles strictes, le staff technique a également limité l'activité des photographes et des équipes de tournage couvrant l'arrivée des joueurs. Désormais, les footballeurs seront accueillis comme des athlètes professionnels et non comme des célébrités du show-business.

Selon les experts, ce changement culturel aidera à assainir l'atmosphère au sein de l'équipe de France et à focaliser l'attention des stars sur les prochains matchs internationaux. Cette initiative de Zinedine Zidane est perçue comme une étape cruciale pour restaurer le sérieux et la soif de victoire au sein du groupe.