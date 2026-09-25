Le Real Madrid surveille de près la situation autour de Manchester City

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Le Real Madrid surveille de près la situation autour de Manchester City

Les accusations financières portées par la Premier League contre Manchester City et les sanctions sévères potentielles ont mis les grands clubs européens en alerte. Selon le journal SPORT, la direction des « Merengues » étudie attentivement la possibilité d'attirer des joueurs vedettes en profitant de toute instabilité au sein du club anglais. C'est ce que rapporte Goal.com. Il est bien connu que le club madrilène, dirigé par Florentino Pérez, s'intéresse depuis longtemps à Erling Haaland. Avant même que l'attaquant norvégien ne rejoigne le club anglais en 2022, le géant espagnol était déjà candidat à ses services. On suppose que la situation complexe actuelle autour de Manchester City et les incertitudes sur l'avenir du club pourraient offrir aux Madrilènes une opportunité favorable de relancer ce transfert.

Concurrence dans l'effectif et problèmes financiers

Cependant, recruter Erling Haaland ne sera pas chose facile pour le Real Madrid. Actuellement, la ligne d'attaque du club madrilène est déjà bien fournie avec l'arrivée de Kylian Mbappé et les performances exceptionnelles de Vinícius Júnior. De plus, la lutte pour une place de titulaire avec des jeunes talents comme Endrick et d'autres pourrait poser un casse-tête supplémentaire à l'entraîneur.

Selon la source, le contrat actuel du buteur norvégien ne contient pas de clauses spécifiques liées à des scénarios de relégation. C'est pourquoi Florentino Pérez devra prendre des décisions administratives complexes pour recruter l'attaquant vedette, surtout en tenant compte de la profondeur actuelle de l'effectif et de l'équilibre financier du club.

Rayan Cherki également dans le viseur

Outre Erling Haaland, d'autres joueurs talentueux sont sur le radar des recruteurs du Real Madrid. Rayan Cherki, l'un des créateurs les plus singuliers du football européen, attire également l'attention du géant espagnol. Sa technique unique et sa vision du jeu ont toujours plu aux recruteurs madrilènes.

Cependant, le joueur français pourrait rencontrer le même problème qu'Haaland. Le milieu de terrain et le secteur créatif du Real Madrid sont déjà saturés de joueurs de haut niveau tels que Jude Bellingham, Arda Güler et Brahim Díaz. Même si Manchester City était contraint de vendre son effectif en raison d'une crise, le club madrilène devra dégraisser son effectif actuel avant d'intégrer de nouveaux joueurs.

Biroq, fransuz futbolchisi ham huddi Haaland duch kelgan muammoga duch kelishi mumkin. Real Madridning yarim himoya va ijodiy chizig'i Jud Bellingem, Arda Guler hamda Brahim Diaz kabi yuqori saviyali ijrochilar bilan to'la. Agar Manchester Siti inqiroz tufayli o'z tarkibini sotishga majbur bo'lsa ham, Madrid klubi yangi futbolchilarni qo'shib olishdan oldin mavjud tarkibni qisqartirishi talab etiladi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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