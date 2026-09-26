Un homme teste la puissance du tourbillon de Corryvreckan avec un mannequin (vidéo)

Une vidéo montrant une expérience inhabituelle menée dans le détroit de Corryvreckan, en Écosse, a de nouveau attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

Corryvreckan, situé entre les îles de Jura et de Scarba, est une zone connue pour ses courants marins puissants et ses tourbillons. Bien que la surface de l'eau puisse parfois sembler calme, les courants sous-marins peuvent créer des situations dangereuses.

Selon les sources, une équipe de tournage a jeté un mannequin lesté dans l'eau pour démontrer la force du tourbillon de Corryvreckan. Lors de l'expérience, le mannequin a été entraîné sous l'eau par le courant puissant, puis emporté sur une longue distance. Le profondimètre installé sur le mannequin aurait enregistré une profondeur de plus de 200 mètres.

La vitesse du courant dans la zone de Corryvreckan varie considérablement en fonction des conditions de marée et de vent. Le mouvement intense de l'eau peut générer des tourbillons et des vagues verticales.

L'expérience a démontré que la surface de l'eau à Corryvreckan ne reflète pas toujours les courants puissants qui se trouvent en dessous. C'est pourquoi la région est reconnue comme l'un des tourbillons naturels les plus puissants au monde.