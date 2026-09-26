Zinedine Zidane commence son mandat à la tête de l'équipe de France par une victoire

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Zinedine Zidane commence son mandat à la tête de l'équipe de France par une victoire

L'équipe de France a réussi ses débuts sous l'ère Zinedine Zidane après une victoire difficile 1-0 à l'extérieur contre la Turquie dans le cadre de la Ligue des nations. Selon Goal.com, la rencontre a été marquée non seulement par les trois points récoltés, mais aussi par l'état du terrain et la blessure du capitaine Kylian Mbappé. Dans un match disputé dans des conditions difficiles, les « Bleus » ont décroché la victoire, entamant leur parcours dans le tournoi sur une note positive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'unique but décisif du match a été inscrit par Kylian Mbappé. Cependant, l'attaquant a dû quitter le terrain prématurément avant la fin de la rencontre en raison d'un problème physique, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein du staff technique et chez les supporters. Malgré cela, l'équipe, bien qu'en période de transition, a rempli sa mission principale en s'imposant face à un adversaire coriace.

Problèmes de terrain et tactique de Zidane

Le milieu de terrain de Manchester City, Rayan Cherki, a salué les changements tactiques de Zinedine Zidane lors de son premier match. Selon lui, l'équipe a réussi à assimiler les idées de l'entraîneur en peu de temps. Cherki a souligné que, malgré la mauvaise qualité de la pelouse, les joueurs ont tout donné sur le terrain.

Selon ixbt.com et Goal.com, les joueurs ont immédiatement ressenti les principes de contrôle du ballon et de mouvement rapide sous la direction de Zidane. Cherki n'a pas caché son admiration pour la compréhension mutuelle et le style de jeu fluide affichés, alors que l'équipe n'avait effectué que trois séances d'entraînement.

Le respect des joueurs envers Zidane

Rayan Cherki a noté que jouer sous les ordres de l'entraîneur légendaire est un réel plaisir et que la riche expérience de joueur et d'entraîneur du technicien constitue un moteur important pour l'équipe. L'objectif principal des joueurs était d'offrir une victoire à Zidane pour ses débuts en sélection.

Dans une interview en zone mixte, Cherki a déclaré que cette victoire était entièrement dédiée à l'entraîneur. Tous les joueurs ont exprimé leur volonté de répondre aux exigences du nouveau coach et ont promis de continuer à tout donner sur le terrain. Bien que les débuts de Zidane avec l'équipe de France aient été marqués par des difficultés, l'atmosphère positive au sein du groupe inspire de l'optimisme pour les prochains matchs.

Zinedine ZidaneFranceLigue des nationsRayan CherkiKylian Mbappé
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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