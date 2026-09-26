Gerard Martín désigne Lamine Yamal comme favori pour le Ballon d'Or

Selon Goal.com, le défenseur du FC Barcelone, Gerard Martín, a désigné son coéquipier Lamine Yamal comme le principal prétendant au Ballon d'Or 2026. Le joueur estime que ce jeune attaquant talentueux est actuellement le meilleur joueur du monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Alors que le processus de vote mondial approche, les débats sur qui remportera le trophée suprême s'intensifient dans le monde du football. Dans une interview accordée à la chaîne catalane TV3, Gerard Martín a souligné l'impact immense de Yamal sur l'attaque sous la direction de Hansi Flick.

Le défenseur a également exigé que son coéquipier Pau Cubarsí reçoive la reconnaissance qu'il mérite. Le défenseur central de 19 ans, formé à La Masia, a connu une saison réussie avec le club et l'équipe nationale, figurant parmi les nommés pour le Ballon d'Or 2026 et le Trophée Kopa.

Les défenseurs méritent d'être reconnus

Les réalisations de Pau Cubarsí la saison dernière sont admirables. Il a triomphé avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 et a remporté la Liga ainsi que la Supercoupe d'Espagne avec le FC Barcelone.

Gerard Martín a souligné que les défenseurs ne bénéficient souvent pas de la même attention médiatique que les attaquants, mais que les résultats obtenus par Cubarsí sont suffisants pour prétendre aux plus hautes distinctions. Selon lui, la contribution globale du joueur tout au long de la saison doit être prise en compte lors de la remise du prix.

De son côté, Gerard Martín approche d'une étape importante dans sa carrière personnelle. Il est sur le point d'atteindre les cent apparitions sous le maillot du FC Barcelone et s'impose progressivement comme un titulaire indiscutable.

La maturité psychologique de l'équipe

Le défenseur a noté que le vestiaire du club catalan est devenu beaucoup plus calme et professionnel par rapport aux saisons précédentes. Selon lui, l'équipe a appris à gérer les situations difficiles pendant les matchs et a gagné en expérience.

« Une situation comme celle vécue il y a deux ans en Ligue des Champions contre l'Inter ne se reproduira plus. Depuis, l'équipe a accumulé beaucoup d'expérience et a mûri », a ajouté Gerard Martín.

Un calendrier très chargé attend le FC Barcelone. Dans les rencontres difficiles de Liga et de Ligue des Champions, la stabilité de la ligne défensive menée par Pau Cubarsí devrait être l'un des facteurs clés du succès de l'équipe.