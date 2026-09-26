11 clubs de football en Ouzbékistan seront transférés à des entrepreneurs

11 clubs de la Super League d'Ouzbékistan seront mis en appel d'offres pour une gestion déléguée. Ce nouveau système vise à attirer davantage de capitaux privés et une gestion moderne au sein des clubs.

Quels clubs seront transférés en gestion ?

L'appel d'offres concerne les clubs Bunyodkor, Buxoro, Dinamo, Qizilqum, Navbahor, Nasaf, Neftchi, Lokomotiv, Mash’al, OKMK et Paxtakor.

Selon les exigences, les entrepreneurs ou groupes d'entrepreneurs souhaitant gérer les clubs doivent fournir un parrainage d'au moins 20 % des dépenses annuelles totales du club professionnel.

Quels avantagessont accordés aux entrepreneurs ?

Plusieurs mesures incitatives sont prévues pour les entrepreneurs prenant en charge la gestion des clubs :

allégement de l'impôt sur les sociétés pour certains fonds de parrainage destinés aux activités du club ;

exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les joueurs et un taux de taxe sociale réduit à 1 % ;

possibilité d'obtenir un crédit jusqu'à 5 ans à un taux de 14 % pour l'achat du club ou la construction et la rénovation d'installations sportives ;

une réduction de 50 %sur la publicité des produits et services de l'entrepreneur sur les chaînes de télévision centrales et régionales du système MTRK.

Cette nouvelle approche vise à accroître la stabilité financière des clubs, à élargir la participation du secteur privé et à développer les infrastructures footballistiques.