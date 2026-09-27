Attaque inattendue : une pieuvre s'agrippe au visage d'un pêcheur

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Attaque inattendue : une pieuvre s'agrippe au visage d'un pêcheur

Près de la ville de Progreso, au Mexique, un homme parti pêcher s'est retrouvé dans une situation étrange et plutôt inconfortable. Une pieuvre a soudainement attaqué le pêcheur, s'agrippant à son visage et enserrant sa tête avec ses tentacules.

Le pêcheur a tenté de détacher la créature de son visage en tirant dessus avec ses mains. Cependant, la pieuvre ne s'est pas laissé faire facilement. Chacun de ses mouvements rendait la scène à la fois comique et stressante.

Le plus curieux, c'est que le compagnon du pêcheur, au lieu de l'aider, a filmé la scène avec son téléphone tout en riant. Plus le pêcheur luttait pour se débarrasser de la pieuvre, plus les rires de son ami redoublaient.

Après quelques secondes de lutte, le pêcheur a finalement réussi à détacher la pieuvre de son visage. Il l'a ensuite projetée sur le pont du bateau. Son visage exprimait à la fois l'amusement face à la situation et une certaine nervosité.

Un homme sur un bateau tient une pieuvre blanche sortie de l'eau.

Cet incident insolite s'est produit lors d'une sortie de pêche près de Progreso, au Mexique. Selon Need To Know, la vidéo montrant ces moments a circulé sur les réseaux sociaux au début de cette semaine.

Aucune information n'a été communiquée concernant d'éventuelles blessures graves subies par le pêcheur.

Cependant, certains utilisateurs ayant visionné la vidéo ont critiqué le comportement du compagnon du pêcheur. L'un d'eux a souligné que dans une telle situation, un partenaire devrait d'abord apporter son aide. Selon lui, si le pêcheur avait perdu connaissance et était tombé à la mer, son ami n'aurait peut-être pas pu le sauver à temps.

Ainsi, une simple partie de pêche s'est transformée en un événement mémorable à cause de l'« attaque » inattendue d'une pieuvre.

MexiqueProgresoPartie de pêcheAttaque de pieuvreVidéo virale
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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