Les ventes des flagships Oppo Find X10 sont inférieures aux attentes

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Les ventes des flagships Oppo Find X10 sont inférieures aux attentes

Dans un contexte de hausse générale des prix des smartphones, les nouveaux appareils ont enregistré des résultats décevants dès leur premier jour sur le marché. Selon le site ixbt.com, le volume des ventes de la dernière série de flagships d'Oppo, l'Oppo Find X10, est nettement inférieur à celui de la génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données, dès le premier jour de commercialisation, la nouvelle gamme de smartphones n'a atteint que 40 % des résultats de la série de flagships de l'année dernière. Les experts expliquent cela par la récente augmentation des prix des appareils mobiles haut de gamme et par la prudence des acheteurs.

Gamme de modèles et politique tarifaire

Cette série comprend trois modèles principaux : l'Oppo Find X10E de base, l'Oppo Find X10 standard et l'Oppo Find X10 Pro Max, doté de fonctionnalités avancées. Les prix de départ de ces appareils sont respectivement de 4999, 5499 et 6799 yuans.

Malgré le coût élevé des appareils, on observe que les modifications techniquement plus puissantes sont particulièrement demandées par les acheteurs. En particulier, les consommateurs privilégient les versions dotées d'une plus grande RAM.

Préférences des consommateurs en matière de mémoire

Selon les statistiques, les versions équipées de 16 GB de RAM dominent largement le volume total des ventes. Ces modifications représentent plus de 60 % des ventes totales de la série Oppo Find X10.

Si l'on exclut de ces statistiques le modèle d'entrée de gamme Oppo Find X10E, la part des versions avec 16 GB de RAM augmente encore, dépassant les 80 %. Cela montre que les utilisateurs accordent désormais une plus grande importance à la vitesse et à la réserve de puissance de leur appareil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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