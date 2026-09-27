La fonction de photographie professionnelle introduite sur les smartphones Xiaomi 18 Pro

Le responsable produit de la division caméra de Xiaomi a détaillé les capacités de la fonction « Legendar moment » introduite dans la nouvelle série Xiaomi 18 Pro. Comme le rapporte ixbt.com, cette nouvelle technologie repose sur un modèle de traitement d'image unifié entraîné sur des millions de photos, rapprochant les capacités de la photographie mobile de celles des appareils photo professionnels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

La nouvelle fonction optimise automatiquement les clichés pour divers scénarios tout en assurant une profondeur et un effet bokeh au plus proche des lois optiques naturelles. Les algorithmes avancés basés sur de grands modèles jouent ici un rôle crucial.

Optique avancée et technologies cloud

L'un des principaux avantages de la technologie présentée est que les données d'image brutes peuvent être téléchargées vers des services cloud sans perte de qualité, où elles sont automatiquement perfectionnées. Cela permet aux utilisateurs ordinaires d'obtenir rapidement des photos de qualité professionnelle.

La gamme Xiaomi 18 Pro se distingue également par le premier système de traitement d'image double de 200 MP en collaboration avec Leica. Les deux smartphones intègrent un nouveau module de 200 MP avec un grand capteur de 1/1,56 pouce et une construction périscopique.

Capacités et potentiel du téléobjectif

Le nouveau module de l'appareil possède une distance focale équivalente de 75 mm, offrant un zoom optique 3,2x. De plus, la possibilité d'un zoom 12,8x sans perte de qualité constitue un grand avantage pour les utilisateurs.

Les innovations technologiques incluent également un système de mise au point flottant à deux lentilles. Ce système permet de réaliser des prises de vue macro à une distance allant jusqu'à 12 cm en utilisant le téléobjectif.

L'entreprise souligne que cet ensemble de fonctions élève les standards de création de photos professionnelles sur appareils mobiles à un tout nouveau niveau. Ces mises à jour sont attendues comme une véritable avancée technologique, particulièrement pour les photographes portraitistes et macro.