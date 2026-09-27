Le Honor Magic 9 Pro Max prend en charge quatre cartes SIM simultanément

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Le Honor Magic 9 Pro Max prend en charge quatre cartes SIM simultanément

La marque Honor a révélé une autre caractéristique unique de son nouveau flagship, le smartphone Magic 9 Pro Max, avant sa présentation officielle. Selon ixbt.com, l'appareil sera équipé d'un système hybride avancé Dual Physical SIM et Dual eSIM, permettant d'utiliser quatre numéros mobiles à la fois. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Alors que la plupart des flagships actuels se limitent à deux ou trois numéros, le nouveau modèle Honor établit une nouvelle norme pour les passionnés de téléphonie mobile. L'appareil permet d'activer simultanément deux cartes SIM physiques et deux eSIM. Le fabricant a également annoncé un mode Dual Standby, permettant à deux numéros sélectionnés de rester actifs en veille.

Technologies d'écran avancées et durabilité

Le smartphone attire l'attention non seulement par ses capacités de communication, mais aussi par son écran digne d'un flagship. Selon les informations publiées récemment, le Magic 9 Pro Max sera doté d'un écran Black Diamond unique composé de 5600 couches de nitrure de silicium. Grâce à cette technologie, le coefficient de réflexion de l'écran n'est que de 1,5 %, assurant une visibilité parfaite même en plein soleil et une grande durabilité.

L'appareil est équipé d'un écran plat LTPO de 6,8 pouces avec des bordures fines. Sa résolution est de 2868 × 1320 pixels et son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Cela offre aux utilisateurs une qualité d'image optimale pour le visionnage de contenu et les jeux.

Haute performance et autonomie impressionnante

Le matériel du smartphone repose sur les composants les plus avancés. Selon ixbt.com, le modèle sera équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, offrant des performances de pointe. Doté d'une grande puissance, l'appareil intègre une batterie massive de 8800 mAh.

Les capacités de charge de la batterie sont également très élevées. Les utilisateurs pourront profiter de la technologie de charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 80 W, permettant de recharger cette immense batterie en peu de temps.

Caméras de niveau professionnel et protection

Les capacités optiques du smartphone impressionneront certainement beaucoup d'utilisateurs. L'appareil sera équipé de deux caméras de 200 mégapixels (module principal et périscope), ainsi qu'un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale carrée de 55 mégapixels. Le boîtier bénéficie d'une protection IP69K, et l'appareil dispose de boutons dédiés pour l'AI et la caméra, ainsi que de puissants haut-parleurs stéréo. La présentation officielle de la série Honor Magic 9 Pro Max est prévue pour le 28 septembre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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