L'appareil photo du smartphone Oppo Find X10 Pro Max a été testé

Un nouveau fleuron, prétendant révolutionner le marché mondial du mobile, a été testé en conditions réelles : il s'agit du premier smartphone doté de trois capteurs de 200 MP. Selon ixbt.com, la ressource renommée ITHome a publié les premières photos réelles de l'Oppo Find X10 Pro Max, attirant l'attention du public. Ce gadget est actuellement considéré comme l'un des principaux candidats au titre de meilleur photophone au monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques et modules de l'appareil photo

L' appareil photo principal du smartphone est équipé d'un grand capteur de 1/1,3 pouce et d'une lentille à ouverture F/1,5, doté d'un système de stabilisation de niveau CIPA 6.5. L'appareil utilise également la nouvelle technologie DeepPix, offrant une plage dynamique allant jusqu'à 17 EV. Le téléobjectif périscopique dispose d'un capteur de 1/1,56 pouce, d'une ouverture F/2,1 et d'une distance focale équivalente de 70 mm, avec une stabilisation de niveau CIPA 7.5.

Le troisième module de 200 MP est un objectif grand angle d'une taille de 1/1,56 pouce. Avec une ouverture F/2,2, cet appareil offre un angle de vision large allant jusqu'à 124 degrés. Complétant ce trio, le capteur de couleur Danxia de deuxième génération permet un rendu plus naturel des photos et vidéos, avec une sensibilité à la lumière augmentée de 43 %.

Capacités de zoom et accessoire Hasselblad

L'avantage principal des trois capteurs de 200 MP se manifeste clairement lors du zoom. Grâce au mode spécial Hasselblad Ultra Clear, le smartphone conserve une excellente précision des détails, surtout lors de l'utilisation du téléobjectif. En mode standard, le Find X10 Pro Max offre un zoom jusqu'à 120x, et selon les tests, une haute résolution est maintenue à 6x et 10x.

De plus, les ingénieurs d'Oppo ont préparé un téléconvertisseur Hasselblad spécial pour ce modèle. Connecté via un étui et un adaptateur dédiés, cet accessoire fonctionne exclusivement avec le téléobjectif de 200 MP. Il permet au smartphone d'atteindre un zoom optique 10x et un zoom sans perte de qualité de 20x, tandis que le zoom numérique maximal atteint 200x.