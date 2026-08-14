Une pieuvre s’est accrochée au visage d’un pêcheur

·9·Monde
Une pieuvre s’est accrochée au visage d’un pêcheur

Un événement insolite survenu à Puerto Princesa, aux Philippines, a suscité un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Le pêcheur Clarence Jay Tamula a été contraint de lutter soudainement contre une pieuvre fraîchement pêchée.

Pendant l’incident, la pieuvre s’est soudainement collée au visage du pêcheur, se fixant même fermement à sa bouche. En raison de ses puissants ventouses, plus Tamula tentait de la décoller, plus la situation devenait dangereuse.

Dans la vidéo devenue virale, on voit le pêcheur tirer un à un sur les tentacules de la pieuvre pour tenter de s’en libérer. Cependant, chaque tentative de l’arracher produisait l’effet inverse, les ventouses s’accrochant encore davantage.

Dans les moments les plus tendus, la pieuvre a bloqué la bouche du pêcheur. Une simple partie de pêche s’est ainsi transformée en véritable combat en un instant.

Après une lutte d’environ une minute, Tamula est parvenu à desserrer les ventouses de la pieuvre à l’aide d’un petit objet. Il a finalement réussi à détacher l’animal de son visage et à s’en sortir sans blessures graves.

Cet incident a non seulement stupéfié les internautes, mais il a aussi montré combien la prudence et la sécurité sont importantes lors de la manipulation d’animaux marins.

PhilippinesPuerto PrincesaKlarens Jey Tamula
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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