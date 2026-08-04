Un pêcheur retrouvé vivant après 5 jours en pleine mer

·48·Monde
Un pêcheur retrouvé vivant après 5 jours en pleine mer

L’un des quatre pêcheurs partis pêcher près de l’île de Margarita, au Venezuela, a été secouru vivant cinq jours après le naufrage de leur bateau.

Selon les premières informations, le pêcheur serait resté plusieurs jours en pleine mer des Caraïbes. Il a réussi à survivre sans nourriture ni eau potable. Les sauveteurs ont jugé remarquable qu’il ait résisté plusieurs jours dans de telles conditions.

Malheureusement, le sort des trois autres pêcheurs qui l’accompagnaient au moment de l’accident reste inconnu. Les recherches se poursuivent pour les retrouver.

Les eaux autour de l’île de Margarita font partie de la mer des Caraïbes et constituent une zone d’activité régulière pour les pêcheurs. Rester longtemps en pleine mer représente une grave menace pour la vie en raison de la déshydratation, de l’épuisement et d’autres dangers.

VenezuelaMargaritamer des Caraïbes
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