Il établit un record en buvant 4 litres de boisson gazeuse en 30 secondes (vidéo)

Le YouTubeur et rappeur américain Erik Lamaze, connu pour ses records de consommation de nourriture et de boissons, a de nouveau fait son entrée dans le Guinness World Records avec une performance insolite.

Cette fois, il a réussi à boire 4 litres de boisson gazeuse en seulement 29,64 secondes. Erik Lamaze a ainsi établi un nouveau record du monde pour la consommation la plus rapide de ce type de boisson.

Le processus a été enregistré sous la supervision d'experts. Une fois le résultat validé, le certificat du record Guinness a été remis à Erik Lamaze.

La vidéo du record est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Si certains utilisateurs ont été impressionnés par sa vitesse, d'autres ont souligné que tenter de reproduire un tel exploit chez soi pourrait être dangereux pour la santé.

Erik Lamaze avait déjà établi plusieurs records insolites en matière de consommation alimentaire, mais ce résultat est considéré comme l'une de ses réalisations les plus marquantes.