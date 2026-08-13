Pour la première fois en 16 ans, trois personnes seront exécutées le même jour aux États-Unis

L’exécution de la peine capitale de trois détenus le même jour est prévue aux États-Unis. Il pourrait s’agir du premier cas de ce type dans le pays en 16 ans.

La peine de mort dans trois États

Dans le Tennessee, l’Alabama et l’Oklahoma, les peines de trois détenus condamnés à mort pour meurtre devraient être exécutées le même jour.

Cette situation a une nouvelle fois remis la question de la peine de mort à l’ordre du jour aux États-Unis.

Le recours à la peine de mort augmente

Ces dernières années, le nombre de détenus condamnés à mort aux États-Unis aurait également augmenté. Les trois prochaines exécutions montrent une nouvelle fois que cette peine est toujours appliquée dans le pays.

Pensez-vous que la peine de mort soit une mesure efficace contre la criminalité ? Donnez votre avis et partagez cette information.