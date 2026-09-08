Une célèbre présentatrice de télévision condamnée à mort

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Une célèbre présentatrice de télévision condamnée à mort

Le 5 septembre, un tribunal égyptien a reconnu la célèbre présentatrice de télévision Sara Khalifa et 11 autres accusés coupables de crimes liés à la production et à la vente de stupéfiants, et les a condamnés à la peine de mort. C'est ce qu'a rapporté « Al-Ahram ».

Selon les informations diffusées par le journal, Sara Khalifa et les autres accusés étaient soupçonnés d'avoir formé un groupe criminel organisé impliqué dans l'achat de matières premières nécessaires à la fabrication de drogues, leur transformation et la vente ultérieure du produit fini.

L'enquête souligne que les accusations portées contre les prévenus ne se limitaient pas aux crimes liés aux stupéfiants. Ils ont également été inculpés pour détention illégale d'armes à feu .

Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont saisi une grande quantité de stupéfiants et de matières premières utilisées pour leur fabrication. Selon les données officielles, le poids total des substances saisies a dépassé 750 kilogrammes.

En outre, la police a découvert deux appartements spécialement équipés pour la fabrication de drogues. Ces lieux auraient servi de laboratoires de stupéfiants.

Les forces de l'ordre ont également trouvé un arsenal d'armes sans licence, stocké avec des munitions, ce qui a aggravé les charges retenues dans cette affaire.

Cependant, la décision du tribunal n'est pas encore définitive. « Khalifa et les autres condamnés ont le droit de faire appel du verdict», précise le rapport.

Le journal « Al-Ahram » a précisé que Sara Khalifa avait été arrêtée au Caire en avril 2025 .

Sara Khalifa était l'une des personnalités médiatiques les plus connues en Égypte. Elle a travaillé comme présentatrice sur plusieurs chaînes de télévision et était largement connue du public.

Désormais, le nom de la célèbre présentatrice est associé à une affaire criminelle majeure liée au trafic illégal de stupéfiants. La décision de peine de mort a attiré une attention considérable sur cette affaire.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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